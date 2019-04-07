Житель поселка Майский погиб при пожаре из-за курения

07.04.2019 [Происшествия]

Очередной случай гибели человека при пожаре из-за неосторожного курения произошел в Вологодском районе.

Вызов пожарным поступил около 9:25 в субботу из поселка Майский - загорелась однокомнатная квартира в деревянном доме на ул. Садовой, 42. Поданным областного УМЧС, дом электрифицирован, в нем печное отопление.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка квартиры по всей площади и мебель. 58-летний хозяин квартиры был обнаружен погибшим. Причиной пожара стало его неосторожное обращение с огнем при курении.

Тэги: курение, пожар

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