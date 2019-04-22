Вологодская область вошла в число 16 регионов России, где формально выполнены майские указы

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года формально достигают целевых значений по всем категориям лишь в 16 регионах, среди них - Вологодская область. Слово "формально" здесь употреблено не случайно, поскольку, судя по многочисленным рассказам бюджетников и постам в соцсетях с зарплатными квитками, отчеты на бумаге сильно отличаются от реальных цифр.

Как отмечает РБК, в части регионов средние зарплаты раскрываются не по всем категориям «майских» бюджетников в целях обеспечения конфиденциальности первичных данных (например, в Карелии, Ненецком АО и других), и это не позволяет сделать однозначный вывод об исполнении указов в этих субъектах.

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Зарплаты бюджетников должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории.

При этом, в отличие от остальных категорий бюджетников из майских указов зарплаты в дошкольных учреждениях подлежат сравнению не со средними зарплатами по региону, а с зарплатами только в сфере общего образования в субъекте. Если бы они сравнивались со средними цифрами по региону, в список регионов, формально выполнивних "майские указы", вошли бы только четыре субъекта РФ.

Согласно данным Росстата, Вологодская область находится на шестом из 10 мест по уровню зарплат в Северо-Западном федеральном округе (31 169 рублей в месяц). Ниже доходы только в Калининградской, Новогородской и Псковской областях. Самые высокие зарплаты в СЗФО - в Санкт-Петербурге и Мурманской области (около 51 000 рублей). В Ненецком автономном округе (без учета остальной территории Архангельской области) среднемесячная зарплата составляет 78 624 рублей (средняя по Архангельской области - 41 362 рублей).

На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий. В то же время пресс-служба Минтруда сообщила РБК, что мониторинг выполнения указов ведется по 1020 категориям (12 категорий бюджетников в 85 регионах), по подавляющему большинству из них (1012 показателей) цель выполнена.

Напомним, что по итогам трех кварталов 2018 года Вологодская область вошла в число регионов, где больше всего снизились доходы населения. Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Вологодская область также вошла в треть регионов с наихудшими условиями жизни в России, заняв по этому показателю 62 место из 85.

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