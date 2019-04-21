В Вологде член Общественного совета, нарушившая правила парковки, обвинила инспекторов ГИБДД в отсутствии совести

Жители Вологды удивляются отношению члена Общественного совета к исполнению норм законодательства о правилах парковки.

Эмоциональный пост появился на странице члена Общественного совета города Вологды Людмилы Потаевой в социальной сети 19 апреля. В нем женщина рассказывает о том, что 18 апреля принимала участие в приеме мэра города. Свой автомобиль Людмила Потаева оставила на парковке с нарушением правил, а спустя некоторое время сработала сигнализация. Вернувшись на парковку, вологжанка узнала, что ее машину отправили с эвакуатором на штрафстоянку.

По мнению Людмилы Потаевой, инспектор должен был оповестить ее о нарушении и только потом принимать решение об эвакуации.

- Если бы этот товарищ знал, как много надо продумать беременной женщине с детьми, чтобы организовать день! Мои слезы лились градом в течение 4 часов, когда я беспомощная, голодная и уставшая пыталась забрать свою машину. Моя вера в то, что я живу в безопасной стране разрушилась в крах! Я поняла, что все органы, которые поставлены на защиту, поставлены не на то, чтобы дать мне чувство безопасности, они направили свои силы на выполнение плана по штрафам, выявлению нарушений (ред. - орфография и пунктуация автора сохранены), - пишет вологжанка.

Людмила Потаева называет себя многодетной матерью, хотя она к этой категории не относится (ред. - в настоящее время у Людмилы два ребенка).

К посту женщина приложила фотографию документа, в котором написала суть ее претензии в адрес инспектора: "Беременная многодетная мама два часа проревела, нахожусь в состоянии стресса..Надеюсь, что Вам выдадут за борьбу и взимание денег с беззащитных матерей!"

В комментариях к посту наряду со словами поддержки пользователи социальной сети напоминают, что положение беременной не дает права не соблюдать законы и правила, которые одинаковы для всех граждан:

"Это эмоции. Если беременная женщина ведет активную политическую и общественную деятельность, то она должна следовать законом и правилам государства. Если гормоны не дают - оставить на время работу и соединиться с природой и философствовать о морали" "Людмила, вы не первая, кто работает беременная. Я также делала, но мне в голову не пришло прийти в налоговую и сказать "Я в положении, можно мне не платить НДС за фирму".

В ответ Людмила парировала, что инспектор поступил... не по совести:

"Совесть - это закон Природы, его нарушение ещё более наказуемо! Вместо защиты меня и моих детей от преступников, меня саму делают таковой! У них других более важных дел не было, как покушаться на безопасность беременной женщины?"

При этом Людмила Потаева еще раз подчеркнула, что была бы благодарна инспектору в том случае, если бы он звонком предупредил ее о готовящейся эвакуации.

Справка

Согласно действующим правилам эвакуации транспортного средства, инспектор не обязан предупреждать владельца. Эвакуация должна прекратиться, если водитель автомобиля или его владелец устранил причины задержания машины до начала движения эвакуатора.

Законопроект об обязательном телефонном оповещении граждан о предстоящей эвакуации автомобиля был внесен в Госдуму в декабре 2014 года. Но в то время Правительство РФ и профильные ведомства — МВД, Минфин, Минэкономразвития, Минюст — не поддержали эту инициативу. В проекте заключения правительства отмечается, что «данные новации выходят за рамки предмета правового регулирования Кодекса». Кроме того, введение обязанности звонить или писать SMS перед эвакуацией «потребует дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение необходимыми средствами связи и оплату услуг связи».

В настоящее время предложение об обязательном оповещении автовладельцев при эвакуации вновь находится на рассмотрении депутатов Госдумы - проект был внесен в феврале этого года. Пока никаких конкретных решений по данному законопроекту не принято.

Напомним, Людмила Потаева была избрана в Общественный совет города Вологды в апреле этого года. В 2013 году она привлекла внимание вологжан тем, что пожаловалась в соцсети губернатору на картину Владимира Корбакова с обнаженной женщиной, которая была изображена на афише выставки на улице Октябрьской. По мнению Потаевой, размещать такие афиши на улице безнравственно.

Ранее Людмила Потаева была членом Общественной палаты Вологодской области, в юбилее которой она приняла участие 10 апреля.