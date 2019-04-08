В состав общественного совета Вологды избрана Людмила Потаева, пожаловавшаяся губернатору на картину Корбакова с обнаженной женщиной

В состав Общественного совета Вологды вошли Михаил Громов и Людмила Потаева. Людмила Потаева - учредитель АНО «Родной лес», Центра возрождения искусства материнства «Я – МАМА и ООО Центр материнства "Я-Мама". Михаил Громов является учредителем ООО «Ресурс», ООО «РИЧ», ООО «Вологда-Логистик».

По данным администрации города, Михаил Громов вошел в совет как представитель АНО «Федерация автомобилистов Вологодской области». Ее руководителем является Антон Холодов.

- 86 % голосов было отдано за Михаила Громова, который принял решение войти в состав комиссии по вопросам градостроительства и городского хозяйства. 73 % голосующих высказались за Людмилу Потаеву, которая будет работать в составе комиссии по социальной политике и развитию гражданского общества, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

- У меня есть опыт работы в сфере строительства, уверен, что его можно будет применить с пользой на благо города, в том числе в системе общественного контроля, - рассказал Михаил Громов. - Меня, как представителя Центра материнства интересует вопрос формирования семейных ценностей, этот как раз тема, которую курирует комиссия по социальной политике. Также очень интересует экологическое направление работы, его ведет другая комиссия, но, возможно, мой опыт будет полезен коллегам, - пояснила член Общественного совета города Вологды Людмила Потаева.

Людмила Потаева известна вологжанам тем, что в 2013 году пожаловалась в соцсети губернатору на картину Владимира Корбакова с обнаженной женщиной, которая была изображена на афише выставки на улице Октябрьской:

- Подскажите, Вы считаете нравственным и скромным плакат на афише у дома Корбакова, напротив ТЮЗа? Там изображен старик и абсолютно голая молодая дама. В ТЮЗе идет реклама спектакля «Шампанского!». Просим Вас контролировать культуру нашего города. Не только голые тела, алкоголь и сигареты должны быть культурной ценностью нашего города. Благодарим Вас за понимание и помощь в возрождении духовных ценностей нашего города и всей Вологодской области!

Кроме того, судя по репостам на ее странице в соцсети, Людмила Потаева является сторонницей антипрививочной кампании, выступающей за то, что прививки детям можно делать только в добровольном порядке.

Напомним, действующий состав Общественного совета Вологды был сформирован в июне 2018 года, в него входят 33 представителя разных сфер.

В составе Общественного совета работают четыре комиссии: по социальной политике и развитию гражданского общества; по экономическому развитию и имущественным отношениям; по вопросам градостроительства и городского хозяйства; по мониторингу закупочной деятельности.

Два новых эксперта заняли вакантные места, которые образовались после выхода из состава совета Ольги Смирновой, представлявшей движение «Настоящая Вологда», и иеромонаха Никандра. Он был назначен на должность в Московском патриархате и сменил место жительства. О причинах своего выхода из совета Ольга Смирнова рассказала 19 марта. О том, какую роль в Общественном совете играл иеромонах Никандр, Newsvo не известно.