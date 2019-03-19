Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды

Ольга Смирнова на пикете против тотального бетонирования набережной в Вологде 16 марта. Фото со страницы Ольги Смирновой.

Координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города. Это произошло сегодня после заседаний комиссий совета.

По словам Ольги, оставаться в совете было бессмысленно, поскольку отличающееся от других мнение там критикуют и игнорируют проблемы, касающихся жизни города:

- Сегодня после комиссий было некое обсуждение по поводу моей компетенции как председателя комиссии по градостроительству и городскому хозяйству. Если честно, я просто воспользовалась возможностью, которую предоставил мне Зарецкий Михаил Давыдович и сделала заявление, которое, в общем-то, долго у меня зрело. Я благодарна администрации города за предоставленную возможность, я включалась в работу всем сердцем, опытом, компетенцией. Но мне показалось, что это не ценно для администрации. Излишняя критика, излишнее отрицание очевидных вещей, проблем - с той же набережной, с общественным транспортом. Все это привело меня к мысли, что мой опыт и знания не ценны, но я себя ценю, - рассказала Newsvo Ольга.

Видео с ее официальным заявлением о выходе из общественного совета опубликовано в БлогоVo.

Напомним, Ольга Смирнова возглавляла комиссию по градостроительству и городскому хозяйству с июля 2018 года, когда был сформирован новый состав общественного совета.