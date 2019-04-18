Директором картинной галереи в Вологде стала Галина Фалалеева

18.04.2019 [Общество]
Директором картинной галереи в Вологде стала Галина Фалалеева

Директором Вологодской областной картинной галереи стала Галина Фалалеева. Нового руководителям коллективу галереи представил 17 апреля заместитель начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Шевцов.

Ранее Галина Владимировна работала начальником управления государственной политики в сфере культуры и искусства правительства Вологодской области. 

Напомним, что картинная галерея все еще не перехала в здание на улице Мира, 34. В 2015 году областные власти заявляли, что подготовка проекта реконструкции здания на Мира, 34 завершится в марте-апреле 2016 года, а галерея переедет туда к декабрю 2016 года. 

Этой весной сроки переезда учреждения перенесли в четвертый раз. Теперь подрядчик через суд просит перенести сдачу объекта на 1 июня. В марте реконструкция была произведена только на 53%.

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Тэги: картинная галерея
Фото: vk.com/vologda_gallery

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