В Вожегодском районе задержали мужчину, который незаконно срубил деревья для отопления рыбацкого домика

В Вожегодском районе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно срубил несколько деревьев.

Представители Уфтюгского лесничества рассказали полицейским, что на реке Вожега, в 75 километрах от районного центра, была обнаружена незарегистрированная лесная рубка. Недалеко от небольшого рыбацкого поселка оперативники обнаружили пни от десяти деревьев лиственных пород со следами спила. Ущерб составил порядка 25 тысяч рублей.

"Черным лесорубом" оказался 37-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что приехал на отдых в Вожегодский район, а деревья срубил для отопления рыбацкого домика. Мужчина обязался восполнить ущерб, однако это не "спасло" его от уголовного дела по ч.1 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с выплатой крупного денежного штрафа.

Тем временем крупные бизнесмены, которые массово незаконно вырубают лес возле деревни Сизьма в Шекснинком районе, до сих пор не привлечены к ответственности. Аналогичная ситуация с бездействием в отношении "черных" лесорубов наблюдается в Череповецком районе.