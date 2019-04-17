В Союзе архитекторов России подтвердили нарушения при благоустройстве набережной в Вологде

Благоустройство набережной в Вологде реализуется с нарушениями. Это подтвердили эксперты на консилиуме в Союзе архитекторов России, который прошел 16 апреля.

В косилиуме приняли участие президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, мэр Вологды Сергей Воропанов, а также представители Архнадзора, Агентства водных ресурсов, Минстроя, Минкульта, члены вологодской рабочей группы по реконструкции набережной и представители подрядчика.

Напомним, набережную бетонирует ООО «Магистраль» по проекту ПАО «Вологодавтодор». Связующим звеном между этими фирмами является учредитель и директор «Магистрали» Павел Волков.

Выяснилось, что подрядчик выполнял работы по документации, не прошедшей экспертизу.

- С каких пор можно выполнять работы на объекте капитального строительства по документации, не прошедшей экспертизу, на глазок, по погоде будем выяснять уже вместе со Стройнадзором. Пречистенскую набережную, похоже, они делали таким же макаром. Город пошел по пути перекладывания ответственности на присутствующих, в случае если выполнение работ затянется или будет отозвано финансирование по ФЦП. А кто разрыл берега перед ледоходом и половодьем? - спрашивает вологжанка Зоя Мокрушина.

Еще одно нарушение - значительное завышение ростверка (ред. - опорная стенка вдоль линии уреза воды) - подрядчик объяснил тем, что иначе было не сделать из-за высокой воды осенью 2018 года.

- Этот бетонный уступ из-за нарушения "Магистралью" утвержденного проекта на полметра будет торчать вдоль кромки воды по заречной набережной, - пояснила участник сообщества "Настоящая Вологда" Ольга Смирнова.

Представитель администрации Вологды заявил о невозможности демонтажа/уменьшения ростверка и о запросе города в ФАС о корректировке проекта на 10%. Фактически, получается, что в администрации Вологды собираются узаконить нарушение?

- Что касается берегоукрепления, контракт заключен, и его нужно отработать полностью, освоив выделенные федеральные средства. При этом нужно максимально сохранить зеленую зону, а там, где бетонирование завышено, нужно выйти на проектные отметки. Параллельно активно займемся вторым этапом – благоустройством верхней части, чтобы набережная была удобной для жителей и гостей. Возможно, она станет пешеходной – такое решение должны принять вологжане, - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее в Вологде рабочая группа представила анализ и визуализацию замеров на участке выполненных работ у Красного моста.

- Зафиксировано завышение отметок более чем на 60 см, что привело к уменьшению ширины газона почти на 2 м. Аналогичное заключение сделали представители регионального Союза архитекторов, выполнившие свои инструментальные замеры. Таким образом, работы выполнены подрядчиком вопреки проекту стадии П, прошедшему госэкспертизу. Подрядчик по неясным причинам на совещании отсутствовал, - рассказывают в сообществе "Настоящая Вологда".

Отметим, что большинство экспертов на консулиуме в Москве поддержали позицию вологжан, выступающих за благоустройство набережной без нарушений, чтобы при этом она отвечала потребностям инфраструктуры города.

Напомним, что на конкурс проектов благоустройства набережной поступило восемь работ, но многие из них требуют более серьезной и детальной проработки, сообщили в администрации Вологды. На встрече в Москве предложили вывести конкурс на новый уровень.

- Думаю, что стоит провести конкурс с международным участием, с привлечением высококлассных специалистов и жюри, которые с полной ответственностью примут решение и выберут проект для реализации. Обязательно должны быть учтены современные реалии, те работы по берегоукреплению, которые уже проведены. Совместными усилиями набережную реки Вологды можно сделать самым хорошим линейным парком во всей России, - отметил Николай Шумаков.

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