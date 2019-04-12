В Вологде планируют покупать у застройщиков домов помещения для филиалов поликлиник

11 апреля председатели территориальных общественных самоуправлений встретились с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и мэром Вологды Сергеем Воропановым, чтобы обсудить городские проблемы и варианты их решения. Жителей интересовали ответы на вопросы о строительстве мостов, сносе незаконно установленных гаражей и аварийных зданий, о нехватке детских садов и поликлиник в областной столице.

Поликлиники

Так, представитель ТОСа "Водники" Екатерина Булина рассказала, о том, как трудно добираться с ребенком до врача в Заречье:

«На сегодняшний день у нас три отделения детской поликлиники: на улице Карла Маркса, на улице Некрасова, на улице Горького. Чтобы мамочке привезти на плановый осмотр в поликлинику ребенка, ей нужно потратить один час двадцать минут, и это только в одну сторону. Такси люльками не оборудованы. Как ехать? В связи с этим некоторые мамочки решили пропускать плановые приемы».

Председатель ТОСа «Охмыльцево» тоже заявила о необходимости детской поликлиники в их микрорайоне, который быстро расширяется. Мэр города отметил, что поликлиника также нужна жителям Бывалово и Можайского.

Олег Кувшинников заверил, что этими вопросами они с Сергеем Воропановым займутся в ближайшее время.

«Областную больницу и детские поликлиники будем обсуждать в пятницу, через неделю. Городу не хватает порядка 8 тысяч квадратных метров площадей под нужды медицины. Недостающие площади планируется купить у застройщиков. Это встроенные и пристроенные помещения, выставленные на продажу», - заявил глава региона, пообещав, что схема поликлинического звена будет разработана в течение 10 дней.

По его словам, уже найдено 16 тысяч квадратных метров подходящих под поликлиники площадей.

Фото пресс-службы администрации Вологды.

Гаражи и аварийные дома

Председатель ТОСа "Горького" Василий Васильев обозначил сразу несколько проблем: снос металлических гаражей и аварийных домов, а также сложности с общественным контролем

«Мы видим прекрасно отремонтированные дворы и тут же видим недоразобранные деревянные дома и запущенные гаражи, которые стоят рядом с детскими садами школами, где ходят наши детишки. И это проблема практически присутствует на каждой территории города, в том числе и в Заречной части», - сказал вологжанин.

О том, как проблему с гаражами решили в Череповце, присутствовавшим на встрече рассказал Олег Кувшинников, предложив Вологде перенять этот опыт:

«Мы взяли эти гаражи. Предупредили за полгода владельцев, чтобы вывезли, и объяснили последствия, если не вывезут самостоятельно. Те гаражи, которые владельцы не вывезли, мы увезли на специальную площадку. И потом все, кто хотел забрать, оплачивали затраты нам, которые мы понесли. Ни одного гаража в городе нет. В Вологде надо просто выбрать такую площадку».

Однако Сергей Воропанов заявил, что в Вологде так проблему с гаражами решить не получится. В областном центре на городской и государственной земле 1200 гаражей. Вывезти один гараж стоит 24 тысячи рублей.

«24 миллиона вы готовы на это потратить? Я пока не готов. Давайте с домов начнем. В городе мы насчитываем 97 домов, которые находятся в аварийном состоянии. Часть из этих домов - это объекты культурного наследия. Часть домов - надо сносить. Департаменту городского хозяйства поставлена задача до 1 сентября 2019 года снести 61 дом по всему городу», - сказал мэр Вологды.

Напомним, что сейчас в районе Льнокомбината формируют участок площадью 3,6 га, куда будут увозить демонтированные незаконные гаражи. Забрать гараж, увезенный на спецплощадку, можно будет только после оплаты штрафа за самовольное занятие земельного участка, а также компенсации расходов за демонтаж.

В прошлом году в заречной части Вологды жители столкнулись с тем, что при реализации программы "Городская среда" подрядчики не воспринимали всерьез их замечания по поводу ремонта дворов. Для решения этой проблемы губернатор предложил выдать председателям ТОСов удостоверения помощников мэра.

Генплан только на бумаге

Представитель ТОСа "Охмыльцево" обратилась к губернатору с просьбой при новой застройке в микрорайонах придерживаться генплана Вологды:

«По генплану в нашем районе была запланирована автостоянка, но в итоге появился магазин - ТЦ "Макси". Хотелось бы на будущее, если по генплану запланирована автостоянка, пускай и будет автостоянка, а не ТЦ» «Вольное обращение с генеральным планом, которое составили наши предшественники, оно приводит вот к таким перекосам, которые мы видим в Вологде и в Череповце, кстати. В Череповце, когда я стал мэром города, 12 лет назад, я сразу запретил точечную застройку и пересмотр генерального плана. Вологда этого не сделала. Только сейчас Сергей Александрович принял решение жестко прекратить точечную застройку и прекратить передавать землю бесконечным торговым центрам. В генплане все написано. Его просто надо читать. Когда мы сунулись в этот генплан Вологды, на месте школы стояли девяти- и двенадцатиэтажные жилые дома. Кто это допустил? Это неправильно, как минимум», - сказал губернатор и добавил, что сейчас необходимо пересмотреть генеральный план и прекратить точечную застройку и застройку огромных торговых комплексов.

Пока в старый генплан удалось "вписать" два новых детских сада.

«Сейчас четыре строим и еще два детских сада будем строить в этом году. Представляете, коллеги, мы столкнулись с тем, что не можем найти земли в нашем городе, чтоб построить детский сад. Один детский сад будет не такой большой - на 220 мест, рядом со 108 детским садом (ред. - ул. Ярославская). Еще под один детский сад мы тоже нашли землю, я не буду раскрывать все секреты, - рассказал Сергей Воропанов, пообещав, что в конце года в Вологде должен появиться новый генплан с учетом мнения жителей города.