Незаконные гаражи в Вологде будут увозить в  район Льнокомбината

В Вологде в районе Льнокомбината формируют участок площадью 3,6 га, куда будут увозить демонтированные незаконные гаражи. Как рассказал начальник департамента градостроительства Анатолий Баранов, там будут складировать те незаконно установленные гаражи, которые и не убрали их владельцы.

- Участок будет находиться сразу за районом Льнокомбината по дороге в Лосту, с левой стороны. Вскоре этот участок будет передан Департаменту городского хозяйства. Административный департамент уже проработал совместно с сотрудниками полиции механизм работы по демонтажу гаражей, и ориентировочно с мая этот процесс начнется. В первую очередь будут отрабатываться незаконные гаражи рядом со школами и детскими садами, - пояснил Анатолий Баранов.

По данным администрации города, сейчас в Вологде размещены около 2,5 тысяч незаконных гаражей, собственники которых не платят аренду за использование земельного участка и земельный налог.

- Работа по уборке незаконных гаражей идет в строгом соответствии с законодательством. В первую очередь владельцам предоставляют возможность самим устранить нарушение. На каждом боксе развешиваются объявления с просьбой убрать незаконно установленное имущество. На это, по существующему сегодня законодательству, гражданам дается 3 месяца, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Забрать гараж, увезенный на спецплощадку, можно будет только после оплаты штрафа за самовольное занятие земельного участка, а также компенсации расходов за демонтаж.

Напомним, в начале февраля в админитсрации Вологды сообщили, что составляют карту незаконно поствленных гаражей, чтобы начать их снос или вывоз.