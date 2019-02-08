В Вологде составляют карту незаконно установленных гаражей

08.02.2019 [Общество]
В Вологде составляют карту незаконно установленных гаражей

В Вологде составляют карту незаконно стоящих гаражей, чтобы начать их снос или вывоз. О проблемах незаконных конструкций жители трех ТОСов рассказали мэру города и руководителям департаментов и управлений в рамках мобильной приемной. 

Сергей Воропанов ответил на вопросы представителей ТОСов «Можайский», «Элма» и «Московский». Эти территориальные самоуправления относятся к 5-му и 6-му микрорайону, где проблема гаражей стоит достаточно остро.  Подобных конструкций много на улице Московской, Беляева, Дзержинского, а также у детского сада №80. Законность их установки должен проверить административный департамент. Специально для этого разрабатывается карта-схема гаражных боксов. 

«По поручению мэра Вологды Сергея Воропанова вместе с руководителями ТОСов осенью прошлого года мы обошли все близлежащие территории в границах 5 и 6 микрорайонов, ТОСа «Локомотив», где расположено более сотни частных гаражей. Причем большинство из них много лет не используются. Предположительно, многие гаражи перекочевали во дворы во время строительства дороги в деревню-SOS по ул. Архангельской. До конца февраля установим их владельцев, с марта незаконные конструкции начнем сносить или вывозить», - рассказал заместитель мэра Вологды - начальник департамента градостроительства Анатолий Баранов. 

За последний год в 5 и 6 микрорайонах было проведено много работы по обращениям жителей. В том числе произведен ремонт дворов, снесены нежилые аварийные дома, решены вопросы организации нестационарной торговли. Ряд инициатив жителей будет реализован в этом году в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». 

«Проект реализуется в Вологде при поддержке губернатора области Олега Кувшинникова, будет реализовано 35 инициатив по благоустройству различных территорий. 1 млн рублей ТОС «Можайский» направит на благоустройство аллеи от Можайского, 68 до Беляева, 1б. ТОС «Элма» на реализацию проекта по ремонту беговой дорожки с искусственным покрытием и водоотведением получит 1,5 млн рублей, детскую площадку на 500 тысяч рублей построит в районе Телецентра ТОС «Московский». Наша задача все инициативы реализовать, для этого сейчас разрабатываются соответствующие дорожные карты», - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Добавим, мобильные приемные проходят два раза в месяц в разных районах Вологды. Все вопросы, обозначенные жителями, городские власти берут в разработку.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: гаражи
Сюжет: ТОСы в Вологде
Фото пресс-службы городской администрации

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