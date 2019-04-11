Предприниматель Олег Старковский подарит Вологодскому музею-заповеднику выставочное оборудование

В Вологодском музее-заповеднике сегодня завершается выставка живописи и архитектурных макетов из личной коллекции вологодского предпринимателя Олега Старковского. Коллекция большая, собирается уже 10 лет, но в экспозицию музейщики отобрали только ее небольшую часть, а подготовка шла целый месяц.

Экспозиционное оборудование, которое используется на этой выставке, Олег Старковский безвозмездно передаст музею.

Во время подготовки экспозиции сотрудники музея-заповедника совместно с художником Александром Романовым разработали особый дизайн выставки. Для его воплощения Олег Старковский заказал оборудование, подходящее под особенности первого этажа Юго-Западной башни. Это витрины на подоконниках и планшеты, которые окружают столбы. Теперь их можно будет использовать для оформления других выставок.

О том, как собиралась коллекция картин, представленная на выставке, можно прочитать в интервью с Олегом Старковским на сайте Newsvo.