Предприниматель Олег Старковский подарит Вологодскому музею-заповеднику выставочное оборудование

11.04.2019 [Общество]

В Вологодском музее-заповеднике сегодня завершается выставка живописи и архитектурных макетов из личной коллекции вологодского предпринимателя Олега Старковского. Коллекция большая, собирается уже 10 лет, но в экспозицию музейщики отобрали только ее небольшую часть, а подготовка шла целый месяц.

Экспозиционное оборудование, которое используется на этой выставке, Олег Старковский безвозмездно передаст музею.

Во время подготовки экспозиции сотрудники музея-заповедника совместно с художником Александром Романовым разработали особый дизайн выставки. Для его воплощения Олег Старковский заказал оборудование, подходящее под особенности первого этажа Юго-Западной башни. Это витрины на подоконниках и планшеты, которые окружают столбы. Теперь их можно будет использовать для оформления других выставок.

О том, как собиралась коллекция картин, представленная на выставке, можно прочитать в интервью с Олегом Старковским на сайте Newsvo.

Тэги: выставки, благотворительность, культура, предприниматели
Фото Вологодского музея-заповедника

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