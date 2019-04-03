«Он показал мне картину, и я подумал, что такого совпадения просто не может быть» 

В эти дни в Вологодском музее-заповеднике проходит выставка живописи и архитектурных макетов из личной коллекции вологодского предпринимателя Олега Старковского. Коллекция большая, собирается уже 10 лет, но в экспозицию музейщики отобрали только ее небольшую часть, а подготовка шла целый месяц.



Олег Старковский. Фото Романа Новикова.

- Олег Владимирович, а почему так долго готовились? Неужели сложно развесить картины и расставить макеты?

- Стены в залах Юго-Западной башни имеют сложный рельеф: много изгибов, ниш, окон, поэтому пришлось делать дополнительные конструкции. Мы одели круглые колонны в квадратные короба, закрыли плоскими щитами стены и окна. В результате появилось больше места для картин, макетов зданий и храмов.

Спасо-Всеградский собор, Вологда.

- Вы сами делаете макеты?

- Конечно, нет. Я так не смогу, да и времени у меня нет. Поэтому давно сотрудничаю с кафедрой архитектуры и реставрации вологодского технического университета.

- За вознаграждение?

- Конечно. Это кропотливая, сложная и трудоемкая работа. Кроме самого макета студенты готовят историческую справку по объекту. Моя коллекция началась с макета Спасо-Всеградского собора, который находился на нынешней площади Революции. Это был самый большой и самый главный храм нашего города! У него удивительная и трагическая судьба: за одну ночь возвели, за одну ночь танками в 1972 году и разрушили….

Коллекция живописи Олега Старковского началась с картины «Рябиновое утро» вологодского художника Виктора Подгорного. Только Олег Владимирович попросил художника сделать для него вариант, чтобы через гроздья ягод и листья что-то проглядывало. С тех пор Виктор Подгорный стал одним из любимых художников Олега Старковского.

- А есть в вашей коллекции экспонаты со счастливой «историей», ну, или удивительной?



- Однажды, по служебным делам, я был в Петрозаводске. Знаете, а командировке жизнь проходит однообразно: или на совещании, или в машине, или на объекте. Но я нашел время заехать в местную галлерею на выставку. Там мне очень понравились работы одного местного художника. Продать мне их без согласия автора не могли, поэтому выдали его номер телефона.

Созвонился, поехал знакомиться. Предварительно, конечно, навел справки, узнал, что художник родом из Пензы, учился живописи в Харькове и, что самое интересное, в студенческие годы был в Вологодской области на пленере. Это была прекрасная тема для начала знакомства!

Живописец был уже в годах, общался неохотно, но приятно удивился моим знанием его биографии. Художник показал мне одну из работ с того самого студенческого вологодского пленера.

Я был поражен, увидев работу, и подумал, что такого совпадения быть не может. Спросил, знает ли он название места, которые изобразил. Художник ответил, что это так далеко на севере, что название места мне ни о чем не скажет.

Тогда я пошел в коридор, взял из куртки паспорт и показал хозяину квартиры. И тут пришла очередь удивиться моему собеседнику. В моем паспорте, в графе место рождения было указана место, где и был написан тот студенческий пейзаж. Мы оба были обескуражены, на столе появился коньяк, беседа потекла легко и непринужденно. И тут случилось еще одно чудо.

Оказалось, что мой новый приятель на той студенческой практике не только рисовал картины, но и делал фото. Да такие хорошие, что у него потом даже выставка была в Берлине. И пленка, к счастью, сохранилась! Каково же было мое удивление, когда я на этих фото увидел не только свои родные место, но и ….. маленького себя и своих друзей детства.

-Невероятно!

-Да, такие невероятные совпадения через сорок лет не могут быть случайностями.

- Так он продал вам ту картину?

- Нет, она была ему дорога, но я купил у него другие, не менее прекрасные полотна. Но, самое главное, мы стали друзьям!

- Признайтесь, рисуете сами?

- Иногда. Зарисовки, наброски. Но это все непрофессионально, конечно. Но тянет рисовать, вы правы.

Коллекционер покупает понравившиеся полотна и за границей. Иногда в галлереях, иногда просто у неизвестных уличных художников, как, например, "Средеземноморский мотив" (фото слева).

Фото справа - «Опоки», Лобанов Владимир (Петрозаводск). Это тот самый художник из Петрозаводска к которому через 40 лет в квартиру постучалась тот самый маленький мальчик с его случайных студенческих фотографий!

- А почему у вашей выставки такое поэтическое название «И Родина моя передо мною»?

- Потому что это строки из стихотворения вологодского поэта Сергея Чухина. Хотите прочитаю?

- Хочу!

- Лечу гонимый ветром и судьбою

Захватывает дух на высоте

И Родина моя передо мною

Во всей ее красе и чистоте

До самого последнего поклона

я буду верить в лучшую звезду

Да, а крылат, крылат, как семя клена

И я не знаю, где я упаду

Каким песком мое замоет имя

Какой меня пургой занесет

Судьба и ветер!

С ними, только с ними

Свободный продолжается полет!

Выставка «И Родина моя передо мною» будет работать в Юго-Западной башне Вологодского Кремля до 14 апреля.

С коллекционером общалась Юлия Арсеньева