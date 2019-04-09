Фитнес-браслеты, купленные за бюджетный счет, заксобрание Вологодской области подарит победителям патриотических конкурсов

Фитнес-браслеты и акустические системы (ред. - портативные колонки), которые купило в марте этого года за бюджетный счет заксобрание Вологодской области, подарят победителям патриотических и экологических конкурсов среди молодёжи. Об этом сообщает издание "В точку".

Напомним, эти две гозакупки обошлись в сумму около 70 тысяч рублей. 16 колонок за 12,4 тысячи рублей поставит ИП Юрий Холодок, а 45 фитнес-браслетов для занятий спортом за 60 тысяч рублей - ИП Юлия Швецова.

В обоих контрактах написано, что поставляемые товары предназначены для вручения в качестве сувениров. На вопрос журналиста Newsvo, с какой целью они приобретены, в пресс-службе облстного заксобрания отвечать отказались, попросив сделать официальный запрос, хотя, согласно Закону о СМИ, устный запрос имеет такую же силу, как и письменный.

Напомним, заксобрание также купило фотоаппарат более чем за 150 000 рублей, организовало обеды почти на полмиллиона рублей и потратило около 100 000 рублей на ремонт Audi для своего председателя.