Заксобрание Вологодской области купило за бюджетный счет фитнес-браслеты и портативные колонки

Заксобрание Вологодской области провело аукционы на покупку фитнес-браслетов и акустических систем. Вместе они обошлись в сумму около 70 тысяч рублей.

5 марта ИП Юрий Холодок выиграл конкурс на поставку акустики, предложив 16 колонок за 12 тысяч 484 рубля 20 копеек. Отметим, что начальная цена контракта была в несколько раз больше – 35 040 рублей.

Аукцион на поставку фитнес-браслетов состоялся также 5 марта. Его выиграла ИП Юлия Швецова, предложив за исполнение контракта 60 тысяч 48 рублей. На эти деньги приобретут 45 браслетов для занятий спортом.

В обоих контрактах написано, что «в связи с тем, что поставляемые Товары предназначены для вручения в качестве сувениров, Товар должен поставляться в новой, неповрежденной упаковке производителя». Когда именно и кому будут вручены эти предметы, в документации не пояснено.

На вопрос журналиста о том, с какой целью они приобретены, в пресс-службе облстного заксобрания отвечать отказались, попросив сделать официальный запрос. Напомним, что согласно Закону о СМИ устный запрос имеет такую же силу, как и письменный.

Напомним, на прошлой неделе Newsvo писал, что заксобрание купило фотоаппарат более чем за 150 000 рублей, организовало обеды почти на полмиллиона рублей и потратило около 100 000 рублей на ремонт Audi для своего председателя.