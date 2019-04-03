ПАТП-1 в Вологде установило на остановку расписание со словом "Лермантова"

03.04.2019 [Общество]

Накануне в соцсетях появились фото таблички с расписанием на остановке "улица Лермонтова" в Вологде, где останавливается автобус № 36. Дело в том, что фамилия русского писателя там напечатана с буквой "а" - "Лермантова".

Как указано в расписании, перевозчик на этом маршруте - ПАТП-1. Вологжане пишут, что табличка с таким названием остановки висит уже давно.

Корреспондент Newsvo сходил на место, чтобы убедиться в правдивости написанного, и оказалось, что все соответствует действительности:

Мы напоминаем сотрудникам ПАТП-1, что 13 апреля в Вологде пройдет "Тотальный диктант", а в городе проходят бесплатные подготовительные курсы.

Тэги: ПАТП-1, грамотность
Фото: Newsvo

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