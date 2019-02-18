В Вологде организовали бесплатные курсы подготовки к «Тотальному диктанту»

Вологжан приглашают на бесплатные подготовительные курсы по русскому языку перед "Тотальным диктантом".

Они будут проходить по воскресеньям в учебном центре "Сократ" по адресу улица Самойло, 7. Первое занятие пройдет 24 февраля, начало в 12 часов.

Вспомнить правила русского языка поможет кандидат филологических наук Колесова Ирина Евгеньевна. Чтобы попасть на занятие, нужно зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта» .



Напомним, "Тотальный диктант" пройдет 13 апреля. Проверить уровень своей грамотности может любой желающий.