В Вологде организовали бесплатные курсы подготовки к «Тотальному диктанту»
18.02.2019 [Общество]
Вологжан приглашают на бесплатные подготовительные курсы по русскому языку перед "Тотальным диктантом".
Они будут проходить по воскресеньям в учебном центре "Сократ" по адресу улица Самойло, 7. Первое занятие пройдет 24 февраля, начало в 12 часов.
Вспомнить правила русского языка поможет кандидат филологических наук Колесова Ирина Евгеньевна. Чтобы попасть на занятие, нужно зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта» .
Напомним, "Тотальный диктант" пройдет 13 апреля. Проверить уровень своей грамотности может любой желающий.
12.02.2019 [Общество]
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