Писать «Тотальный диктант» вологжане будут в театрах

27.03.2019 [Общество]

Вологодские театры станут площадкой для написания «Тотального диктанта». Проводить его здесь было решено из-за оговорки бывшего мэра Вологды, а ныне новосибирского губернатора Андрея Травникова. Выступая на конференции, посвящённой этой акции, он назвал её «Тотальный театр».

Принять участников «Тотального диктанта на сегодняшний день согласились три театра. Это «Теремок», Камерный театр и Оккервиль Театр, а также Дом актёра.  Кандидатуры диктующих пока определяются, но уже известно, что в театре кукол чтецом будет артист Валентин Овсянников, а на площадке «Оккервиль» — худрук театра Николай Смирнов.

 «Все участники акции, пришедшие писать диктант в театре получат уникальный подарок, который впоследствии станет ценным экземпляром домашней библиотеки», — Ирина Кузнецова, координатор акции в Вологде.

Что это будет за подарок, организаторы держат в тайне. Однако отмечают, что он должен помочь в написании диктанта с технической точки зрения, так как театральные помещения к этому не приспособлены.

Акция пройдёт 13 апреля. Вологда в ней будет участвовать в седьмой раз. Автором текста для диктанта-2019 стал Павел Басинский. Полный список площадок появится на официальном сайте проекта. Регистрация на площадки откроется 3 апреля.

Тэги: Тотальный диктант

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