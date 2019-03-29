Дольщикам «Стройиндустрии» в Вологодской области наконец начали выплачивать страховку
Дольщики вологодской компании «Стройиндустрия» начали получать страховые выплаты. Суд удовлетворил 254 иска из 258.
Первые деньги на их счета стали поступать вечером 28 марта, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Выплаты в принудительном порядке осуществляет компания «Респект».
Ранее она тянула с перечислением страховых сумм дольщикам, заявляя что застройщик ввёл компанию в заблуждение. В отношении руководителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова было возбуждено уголовное дело. А банкротство, по мнению страховщиков, не является страховым случаем.
Фирма еще осенью 2017 года предъявила иск к ООО «Стройиндустрия» о признании договора страхования недействительным. Правда, в удовлетворении исковых требований «Респекту» было отказано.
В декабре 2018 года Центробанк исключил страховую компанию «Респект» из списка фирм, которые имеют право страховать ответственность застройщиков перед дольщиками. А в отношении её гендиректора к тому времени уже было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, писал NewsVo.