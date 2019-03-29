Дольщикам «Стройиндустрии» в Вологодской области наконец начали выплачивать страховку

29.03.2019 [Общество]

Дольщики вологодской компании «Стройиндустрия» начали получать страховые выплаты. Суд удовлетворил 254 иска из 258.

Первые деньги на их счета стали поступать вечером 28 марта, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Выплаты в принудительном порядке осуществляет компания «Респект».

Ранее она тянула с перечислением страховых сумм дольщикам, заявляя что застройщик ввёл компанию в заблуждение. В отношении руководителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова было возбуждено уголовное дело. А банкротство,  по мнению страховщиков, не является страховым случаем.

Фирма еще осенью 2017 года предъявила иск к ООО «Стройиндустрия» о признании договора страхования недействительным. Правда, в удовлетворении исковых требований «Респекту» было отказано.  

В декабре 2018 года Центробанк исключил страховую компанию «Респект» из списка фирм, которые имеют право страховать ответственность застройщиков перед дольщиками. А в отношении её гендиректора к тому времени уже было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, писал NewsVo.    

Тэги: дольщики, Стройиндустрия

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