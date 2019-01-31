Центробанк запретил фирме «Респект» страховать ответственность застройщиков перед дольщиками

31.01.2019 [Общество]

Центробанк исключил страховую компанию «Респект» из списка фирм, которые имеют право страховать ответственность застройщиков перед дольщиками. Об этом сегодня журналистам сообщил прокурор Вологодской области Александр Гринев.

Напомним, страховая компания «Респект» не торопится выплачивать компенсации дольщикам вологодской «Стройиндустрии», так как считает, что застройщик ввел компанию в заблуждение. В отношении «Стройиндустрии» возбуждено уголовное дело, а, значит, по мнению страховщиков, банкротство не является страховым случаем. Фирма еще осенью 2017 года предъявила иск к ООО «Стройиндустрия» о признании договора страхования недействительным. В удовлетворении исковых требований «Респекту» было отказано.

По данным прокуратуры Вологодской области, в настоящий момент около 60 вологодских дольщиков «Стройиндустрии» через суд уже получили страховые выплаты от «Респекта» на сумму более 87 млн рублей. Тем обманутым дольщикам, кто еще не подал иски в суд о взыскании выплат, в прокуратуре советуют сделать это как можно быстрее.

- «Респект» говорит, что они не должны ничего выплачивать, правительство виновато, незаконно обанкротили. Хочу еще раз четко сказать: «Респект» обязан выплатить компенсации всем застрахованным лицам. Те, кто еще не обратился в суд, обращайтесь в суд. Иначе время будет упущено. А мы будем добиваться, чтобы «Респект» все выплатил, - говорит прокурор Вологодской области Александр Гринев.

В ноябре 2018 года также стало известно, что генеральный директор страховой компании «Респект» Александр Артамонов подозревается в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ было возбуждено в июле 2018 года 

Тэги: центробанк, Респект, Стройиндустрия
Сюжет: обманутые дольщики

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