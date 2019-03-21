У дома 74б на улице Возрождения в Вологде подключили фонари на уличных столбах

У дома 74б на улице Возрождения в минувший понедельник подключили фонари на уличных столбах, которые не работали четыре года. Жители домов 74 и 74б теперь возвращаются домой по освещенной дворовой территории. Добиться этого удалось активным жителям, участвующим в работе ТОСа "Псковский".

- Подъезды 74 дома выходят на эту территорию. Это дом, который стоит перпендикулярно улице Возрождения во дворе. Именно на этот участок хотели обратить внимание. Три - четыре года назад была история, когда отключали уличное освещение и на подъездах вешали фонари. Было то же самое, но поскольку это большой двор, муниципальная земля и путь к школе, и садику, мы просили, чтобы это освещение нам вернули обратно. И нам его вернули. Что касается других дворов, то там с освещением не такая острая проблема, как на этом участке,- пояснила депутат округа Елена Земчихина.

Фонари на уличных столбах у дома 74 по улице Возрождения подключили в рамках в рамках проекта "Народный бюджет".

- Большая победа, маленького двора. В голосовании за Народный бюджет эта инициатива заняла 3 место, - написали жители в группе ТОСа в соцсети. - Это отличный пример хорошей работы совета дома (в данном случае Возрождения 74б) и актива ТОС, - считает Елена Земчихина.

Как сообщил на февральском градостроительнм совете мэр Вологды Сергей Воропанов, обращений в администрацию города по вопросам освещения поступает много.

- Мы в этом году планируем установить более двух тысяч светильников, основываясь на мнении жителей, - сказал Сергей Воропанов.

Напомним, что из 40 инициатив, предложенными жителями города в рамках проекта "Народный бюджет", общественный совет в этом году утвердил 35. Каждому ТОСу выделили суммы от 500 тысяч до 2 млн рублей, в зависимости от количества вологжан, проживающих на их территории.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.