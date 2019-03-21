У дома 74б на улице Возрождения в Вологде подключили фонари на уличных столбах

21.03.2019 [Общество]
У дома 74б на улице Возрождения в Вологде подключили фонари на уличных столбах

У дома 74б на улице Возрождения в минувший понедельник подключили фонари на уличных столбах, которые не работали четыре года. Жители домов 74 и 74б теперь возвращаются домой по освещенной дворовой территории. Добиться этого удалось активным жителям, участвующим в работе ТОСа "Псковский".

- Подъезды 74 дома выходят на эту территорию. Это дом, который стоит перпендикулярно улице Возрождения во дворе. Именно на этот участок хотели обратить внимание. Три - четыре года назад была история, когда отключали уличное освещение и на подъездах вешали фонари. Было то же самое, но поскольку это большой двор, муниципальная земля и путь к школе, и садику, мы просили, чтобы это освещение нам вернули обратно. И нам его вернули. Что касается других дворов, то там с освещением не такая острая проблема, как на этом участке,- пояснила депутат округа Елена Земчихина.  

Фонари на уличных столбах у дома 74 по улице Возрождения подключили в рамках в рамках проекта "Народный бюджет".

- Большая победа, маленького двора. В голосовании за Народный бюджет эта инициатива заняла 3 место, - написали жители в группе ТОСа в соцсети.

- Это отличный пример хорошей работы совета дома (в данном случае Возрождения 74б) и актива ТОС, - считает Елена Земчихина.

Как сообщил на февральском градостроительнм совете мэр Вологды Сергей Воропанов, обращений в администрацию города по вопросам освещения поступает много.

- Мы в этом году планируем установить более двух тысяч светильников, основываясь на мнении жителей, - сказал Сергей Воропанов.

Напомним, что из 40 инициатив, предложенными жителями города в рамках проекта "Народный бюджет", общественный совет в этом году утвердил 35. Каждому ТОСу выделили суммы от 500 тысяч до 2 млн рублей, в зависимости от количества вологжан, проживающих на их территории.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: ТОСы, уличное освещение
Сюжет: ТОСы в Вологде
Фото: vk.com/tospskovskiy

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%
В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины
В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку
Новый бассейн обещают построить на стадионе «Витязь» в Вологде в 2019 году
В Вологде планируют восстановить троллейбусный маршрут №1, но сроки пока неизвестны
18.03.2019 [Общество]

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей

9053
15

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экс-кассира Бабаевской ЦРБ осудили условно за присвоение 265 тысяч рублей
Суд в Вологде отказал чиновнице горадминистрации в требовании удалить коллажи с ее фото из блога Евгения Доможирова
«Рокировочка!»: телегу, в которую собирали мусор в Великом Устюге, перевезли в деревню Юдино
Жители Молочного отстояли зеленую зону в березовой роще, не одобрив строительство там храма
У дома 74б на улице Возрождения в Вологде подключили фонари на уличных столбах
В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины
В Вологде регионального оператора обязали убирать площадки, переполненные из-за вывоза мусора не по графику
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

5034
0
21.03.2019 [БлогоVO]

Дорога тает быстрее снега

29
0
19.03.2019 [Обзор Прессы]

Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики

778
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика