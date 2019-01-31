В Вологде утвердили 35 из 40 инициатив жителей по благоустройству города

Из 40 инициатив, предложенными жителями города в рамках проекта "Народный бюджет", общественный совет утвердил 35. В основном вологжане хотят, чтобы в областной столице было больше детских и спортивных площадок. Большинство из этих проектов будут профинансированы из городского бюджета.

Выбор жителей

Напомним, что губернаторский проект "Народный бюджет" в Вологде реализуется впервые. В рамках него вологжане могут совместно с властями реализовать свои идеи по благоустройству города. Отбором инициатив и пожеланий в микрорайонах занимались активисты территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Единый день голосования по выбору таких идей состоялся 1 декабря прошлого года. Свое мнение по поводу городских проблем, которые хотелось бы решить, высказали более 10 600 вологжан. Для этого были созданы пункты голосования на территории ТОСов Вологды. Еще более 5 тысяч человек проголосовали за то, чтобы они хотели видеть у себя в районе, прямо дома - некоторые участники ТОСов не поленились обойти квартиры.

После голосования ТОСы разработали проекты реализации идей и представили их общественному совету.

ТОС "Ковырино".

- К нам на рассмотрение поступило 40 инициатив от 30 ТОСов. На наш взгляд, инициативы - это такой своеобразный срез того, какие изменения хотят видеть жители. 24 инициативы у нас касались обустройства детских площадок и спортивных площадок, 11 инициатив благоустройства территории. Это установка малых архитектурных форм, асфальтирование, кронирование деревьев, установка дополнительного освещения и прочие работы. Три инициативы касались оборудования освещением мест общего пользования и подходов к дошкольным образовательным учреждениям и школам. Были также инициативы по обустройству пешеходных переходов. Самым сложным по отбору проектов был первый день, потому что это новая работа для общественного совета, - рассказал о ходе реализации проекта "Народный бюджет" заместитель председателя Общественного совета Вологды Максим Выдров.

В своей работе по отбору проектов Общественный совет опирался на пять критериев

- Первый критерий, это конечно, четкое понимание ТОСом того, что они хотят видеть на своей территории. Второе - мы просили наличие сметы, хотя бы приблизительной. Третье - должен быть решен вопрос с коммуникациями на земельном участке, где реализуется инициатива. Четвертое - должна быть обеспечена безопасность пребывания людей на этой площадке. Пятое - это вклад жителей в реализацию проекта. Если эти пять критериев выполнялись, то инициатива ТОСа поддерживалось. Две инициативы мы отклонили, шесть инициатив были отправлены на доработку, и два ТОСа представили сразу несколько инициатив на выбор. Безусловно, все ТОСы отработали великолепно, - заключил Максим Выдров.

Спортплощадки в приоритете

Максим Выдров отдельно отметил несколько самоуправлений, которые удивили своей готовностью активно включаться в работу.

Это, например, ТОС «Центральный» – его участники хотят реконструировать стадион у школы № 5. Свой проект они начали реализовывать еще до «Народного бюджета», выиграв грант у компании «Лукойл». То, что они хотят сделать сейчас, это продолжение того, что уже начато.

Жители предложили совместно с городом продолжить реконструкцию стадиона у школы № 5 и оборудовать спортивную площадку, в том числе демонтировать старое покрытие и уложить новое на беговой дорожке, установить новый сектор для прыжков, полосу препятствий, комплекс ГТО и реконструировать волейбольную площадку.

Не менее полезные проекты будут реализованы на территории ТОСов "Ананьино" и "Ковырино".

Так, например, жители Ананьино сообща делают детскую площадку на 4-й Кирилловской улице. Там они обустраивают не только игровую зону, но и спортивную площадку и скамейки, чтобы соседям было где встречаться для общения. Этим летом жители сами собрали деньги на обустройство территории и установили первые игровые объекты. У администрации города активисты ТОСа "Ананьино" попросили помощи в установке карусели, спортивного оборудования и беседки.

ТОС "Ковырино" с помощью проекта "Народный бюджет" решил оборудовать спортивную площадку на Южакова 67а. Летом прошлого года местные жители своими силами привели участок в порядок. Они хотят, чтобы здесь появились многофункциональный спортивный корт и комплекс уличных тренажеров под навесом. Жильцы готовы сами организовать круглосуточное видеонаблюдение и следить за будущим спортивным объектом.

Весь перечень инициатив был передан на утверждение мэру города Вологды Сергею Воропанову. Он поддержал выбор общественного совета.

- С таким подходом мы сделаем наш город лучшим на земле, - заявил Сергей Воропанов.

Единственное, что вызвало недоумение Сергея Александровича, это то, что один из ТОСов не проявил никакой активности.