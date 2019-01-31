В Вологде утвердили 35 из 40 инициатив жителей по благоустройству города

31.01.2019 [Общество]

Из 40 инициатив, предложенными жителями города в рамках проекта "Народный бюджет", общественный совет утвердил 35. В основном вологжане хотят, чтобы в областной столице было больше детских и спортивных площадок. Большинство из этих проектов будут профинансированы из городского бюджета.

Выбор жителей

Напомним, что губернаторский проект "Народный бюджет" в Вологде реализуется впервые. В рамках него вологжане могут совместно с властями реализовать свои идеи по благоустройству города. Отбором инициатив и пожеланий в микрорайонах занимались активисты территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Единый день голосования по выбору таких идей состоялся 1 декабря прошлого года. Свое мнение по поводу городских проблем, которые хотелось бы решить, высказали более 10 600 вологжан. Для этого были созданы пункты голосования на территории ТОСов Вологды. Еще более 5 тысяч человек проголосовали за то, чтобы они хотели видеть у себя в районе, прямо дома - некоторые участники ТОСов не поленились обойти квартиры.

После голосования ТОСы разработали проекты реализации  идей и представили их общественному совету.

ТОС "Ковырино".

- К нам на рассмотрение поступило 40 инициатив от 30 ТОСов. На наш взгляд, инициативы - это такой своеобразный срез того, какие изменения хотят видеть жители. 24 инициативы у нас касались обустройства  детских площадок и спортивных площадок, 11 инициатив  благоустройства территории. Это установка малых архитектурных форм, асфальтирование,  кронирование деревьев, установка дополнительного освещения и прочие работы. Три инициативы  касались оборудования освещением мест общего пользования и подходов к дошкольным образовательным учреждениям и школам. Были также инициативы по обустройству пешеходных переходов.  Самым сложным по отбору проектов был первый день, потому что это новая работа для общественного совета, - рассказал о ходе реализации проекта "Народный бюджет" заместитель председателя Общественного совета Вологды Максим Выдров.

В своей работе по отбору проектов Общественный совет опирался на пять критериев

- Первый критерий, это конечно, четкое понимание ТОСом того, что они хотят видеть на своей территории. Второе - мы просили наличие сметы, хотя бы приблизительной. Третье - должен быть решен вопрос с коммуникациями на земельном участке, где реализуется  инициатива. Четвертое - должна быть обеспечена безопасность пребывания людей на этой площадке. Пятое - это вклад жителей в реализацию проекта. Если эти пять критериев выполнялись, то  инициатива ТОСа поддерживалось.  Две инициативы мы отклонили, шесть инициатив были отправлены на доработку, и два ТОСа представили сразу несколько инициатив на выбор. Безусловно, все ТОСы отработали великолепно, - заключил Максим Выдров.

Спортплощадки в приоритете

Максим Выдров отдельно отметил несколько самоуправлений, которые удивили своей готовностью активно включаться в работу.

Это, например, ТОС «Центральный» – его участники хотят реконструировать стадион у школы № 5. Свой проект они начали реализовывать еще до «Народного бюджета», выиграв грант у компании «Лукойл». То, что они хотят сделать сейчас, это продолжение того, что уже начато.

Жители предложили совместно с городом продолжить реконструкцию стадиона у школы № 5 и оборудовать спортивную площадку, в том числе демонтировать старое покрытие и уложить новое на беговой дорожке, установить новый сектор для прыжков, полосу препятствий, комплекс ГТО и реконструировать волейбольную площадку.

Не менее полезные проекты будут реализованы на территории ТОСов "Ананьино" и "Ковырино".

Так, например, жители Ананьино сообща делают детскую площадку на 4-й Кирилловской улице. Там они обустраивают не только игровую зону, но и спортивную площадку и скамейки, чтобы соседям было где встречаться для общения. Этим летом жители сами собрали деньги на обустройство территории и установили первые игровые объекты. У администрации города активисты ТОСа "Ананьино" попросили помощи в установке карусели, спортивного оборудования и беседки.

ТОС "Ковырино" с помощью проекта "Народный бюджет" решил оборудовать спортивную площадку на Южакова 67а. Летом прошлого года местные жители своими силами привели участок в порядок. Они хотят, чтобы здесь появились многофункциональный спортивный корт и комплекс уличных тренажеров под навесом. Жильцы готовы сами организовать круглосуточное видеонаблюдение и следить за будущим спортивным объектом.

Весь перечень инициатив был передан на утверждение мэру города Вологды Сергею Воропанову. Он поддержал выбор общественного совета. 

- С таким подходом мы сделаем наш город лучшим на земле, - заявил Сергей Воропанов.

Единственное, что вызвало недоумение Сергея Александровича, это то, что один из ТОСов не проявил никакой активности.

- Так как у нас ТОС "Гражданин" не проявил инициативу, я предлагаю миллион рублей, который остался, распределить между двумя вновь организованными ТОСами, - предложил Сергей Воропанов (ред. – в январе в Вологде появилось два новых ТОСа - "Охмыльцево" и "Клубова").

Тэги: ТОСы, благоустройство
Сюжет: ТОСы в Вологде

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании
В прокуратуре Вологодской области назвали незаконным вывоз мусора из многоквартирных домов по графику
В Вологде сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни избитого в семье опекуна 6-летнего Степана
Сокольчанина приговорили к обязательным работам за секс с 15-летней девочкой
В Вологде пропала 16-летняя девушка
Жителя Вологды задержали с посылкой с запрещенными препаратами для увеличения мышечной массы
Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского
Череповчанин, обманувший клиентов на 67 млн рублей, устроил скандал из-за снятой со счета тысячи рублей
Жителя Великого Устюга, убившего в клубе "Дежнев" Дениса Раздрогова, приговорили к 12 годам колонии
В Вологде 16-летний подросток-разнорабочий погиб на стройке от удара током
30.01.2019 [Общество]

Предприниматель из Татарстана оплатил детям из Вологды поездку на музыкальный конкурс

2417
2
29.01.2019 [Общество]

В Кадуйском районе жители села ищут деньги, чтобы отправить детей в «Артек» по выигранной путевке

2770
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги
Вологжанин Михаил Молоков завоевал бронзу межрегиональных соревнований по настольному теннису
В Вологде утвердили 35 из 40 инициатив жителей по благоустройству города
Прокурор Вологодской области о покупке мусорных баков: «Придется договариваться»
В Нюксенском районе суд обязал чиновников ликвидировать незаконную свалку с обломками аварийных домов
В Вологодской области раскрывается только половина совершенных краж
Центробанк запретил фирме «Респект» страховать ответственность застройщиков перед дольщиками
 
31.01.2019 [Общество]

В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги

291
0
31.01.2019 [БлогоVO]

Кирилловское шоссе - побег

21
0
31.01.2019 [Обзор Прессы]

Региональный оператор по вывозу мусора рассказал череповчанам о перерасчетах

449
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика