В Череповце 10 незаконных игорных клубов, из которых изъяли оборудование, завезли новое и продолжили работу

20.03.2019 [Происшествия]

В Череповце продолжает процветать игорный бизнес. 10 игорных клубов в городе продолжали работать даже после того, как на их владельцев завели уголовные дела за незаконную организацию азартных игр.

Во время рейда полицейские посетили 21 адрес «подпольных казино» в различных районах города.

- Стражи правопорядка проверили в том числе и те помещения, где ранее уже изымали игровое оборудование. Выявлено 10 заведений, в которых игорная деятельность продолжалась и после возбуждения уголовных дел. В ходе рейда на всех объектах полицейские изъяли в общей сложности 273 единицы техники, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Технику направили на экспертизу. Областнео УМВД сообщает, что полицейские устанавливают лиц, причастных к противоправной деятельности, а также организаторов незаконного игорного бизнеса. Адреса игорных клубов Newsvo в областном УМВД не назвали, сказав, что это будет их рекламой. Получается, они продолжат работать?

Отметим, что наказания, которые накладывают на организаторов игорных клубов в Вологодской области, настолько несерьезны, что нарушителям закона выгоднее ответить за преступление и продолжить работать дальше. 

Как минимум два организатора игорных клубов в Череповце в последнее время отделались штрафами за незаконную организацию азартных игр. Так, 45-летний бизнесмен, который под видом биржи арендовал помещения на улицах Пионерской, Ленина и Раахе и проспекте Победы, завозил компьютеры как игровое оборудование, получил штраф в 100 тысяч рублей, а дело, возбужденное в отношении него, закрыли. 51-летний череповчанин, организовавший подпольные игровые клубы на улицах Окинина, Горького, Комсомольской, Гагарина и пр. Победы, оштрафован на 150 тысяч рублей.

Примечательно, что смягчающим обстоятельством в суде часто является тот факт, что нарушитель вносит небольшую сумму в какой-нибудь благотворительный фонд - например, 15 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация с незаконным игорным бизнесом складывается в Вологде. 

Так, в прошлом году в Вологде суд оштрафовал 31-летнего организатора подпольных казино на улицах Батюшкова и Ярославской на 70 тысяч рублей, которые работали там несколько лет. От уголовной ответственности его тоже освободили. Еще двоих мужчин оштрафовали на 150 тысяч рублей за организацию игорного бизнеса на улице Карла Маркса, 1.

Тэги: игорный бизнес
Фото областного УМВД

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