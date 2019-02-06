Череповчанин, заработавший на незаконной организации азартных игр, отделался штрафом

В Череповце суд вынес решение по делу предпринимателя, который организовал азартные игры под видом биржи. У него остались почти все незаконно полученные деньги, за исключением того, что 100 тысяч рублей нужно отдать на оплату штрафу, а еще "в качестве возмещения ущерба" он внес деньги... в благотворительный фонд.

Судом и следствием было установлено, что 45-летний бизнесмен, испытывая, по его словам, финансовые трудности, решил заняться незаконной организацией и проведением азартных игр в Череповце. В разные периоды он арендовал помещения на улицах Пионерской, Ленина и Раахе и проспекте Победы, куда перевозил компьютеры как игровое оборудование. Каждый раз при переезде обвиняемый открывал для череповчан игровой зал, действуя под видом биржи.

- Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области, закрыв осенью 2018 года незаконный игорный зал, переехавший на проспект Победы, а следователи Следственного комитета изъяли компьютерное оборудование в количестве 11 единиц, исследовав технику, приобщенную к делу в качестве вещественных доказательств, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Исследования показали, что изъятое оборудование было оснащено специальными программами, позволявшими осуществлять игорную деятельность.

- Подсудимый в содеянном признался полностью, внес денежные средства в благотворительный фонд в качестве возмещения ущерба и ходатайствовал о назначении ему судебного штрафа, - отмечают в СУ СК РФ по Вологодской области.

В итоге суд постановил назначить подсудимому меру уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. А в благотврительный фонд он внес... 15 тысяч рублей. Каким образом это компенсирует ущерб от его незаконных действий, не понятно. Кроме того, получается, что у него остались незаконно заработанные средства. При этом уголовное дело было прекращено.

Добавим, что это обычное наказание за незаконный игорный бизнес в Вологодской области. Так, в прошлом году в Вологде суд оштрафовал 31-летнего организатора подпольных казино на улицах Батюшкова и Ярославской на 70 тысяч рублей, которые работали там несколько лет. От уголовной ответственности его тоже освободили. Еще двоих мужчин оштрафовали на 150 тысяч рублей за организацию игорного бизнеса на улице Карла Маркса, 1