В Череповце отделались штрафом еще два организатора сети игорных клубов

В Череповце вынесено еще два решения, согласно которым организаторы незаконных игорных клубов отделались штрафами.

На этот раз владельца сети незаконных игровых клубов оштрафовали на 150 тысяч рублей.

- По версии следствия, в 2018 году он занимал, в том числе посредством аренды, помещения в Череповце на ул. Окинина, Горького, Комсомольской, Гагарина и пр. Победы, установив в них компьютерное оборудование и организовав игровые клубы, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В помещениях следователи изъяли компьютерное оборудование (45 системных блоков), а также 41 тысячу рублей наличных денежных средств. Компьютеры были оснащены специальными программами, позволяющими осуществлять игорную деятельность.

В отношении 51-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ст.171.2 ч.1 УК РФ - незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Однако суд, рассмотрев его материалы, постановил прекратить уголовное преследование и назначить подсудимому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Изъятое следователями компьютерное оборудование будет уничтожено.

Отметим, что похожее решение было вынесено Череповецким городским судом 7 февраля: ЗияГасымОглы Н. был оштрафован за незаконную организацию и проведение азартных игр. А за несколько дней до этого точно так же отделался штрафом череповчанин, который организовал азартные игры под видом биржи.

По всей видимости, вся незаконная выручка от азартных игр (или большая ее часть) остались у «бизнесменов».