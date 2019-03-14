У ТОСа "Охмыльцево" в Вологде появился свой сайт

14.03.2019 [Общество]
У ТОСа "Охмыльцево" в Вологде появился свой сайт

У ТОСа "Охмыльцево" появился свой сайт. Сейчас в Вологде действуют 34 ТОСа, но интернет-портал есть только у одного.

Территориальное общественное самоуправление «Охмыльцево» было создано позднее всех - оно появилось в Вологде в конце февраля. На сайте ТОСа освещаются события микрорайона Вологды. На портале пять разделов. Например, в "Полезной информации" можно ознакомиться с проектами ТОСа, посмотреть фотографии с прошедших мероприятий и найти полезные контакты: телефоны поликлиник района, почтового отделения, участкового, "Вологдагорводоканала".

- ТОС нужен для того, чтобы быстро и результативно решать локальные проблемы жителей, которые затруднительно разрешить с помощью стандартных механизмов государственного и муниципального управления (например, поставить детскую площадку или обустроить родник). Жители населенного пункта определяют актуальную проблему, самоорганизуются на принципах волонтерства и задействуют при необходимости собственные инструменты, оборудование, технику. В свою очередь, органы местного самоуправления могут оказывать содействие в координации участников проекта, обеспечивать жителей необходимым инвентарем, оборудованием, расходными материалами и специалистами для решения выявленной проблемы. Закупать недостающие для реализации местной инициативы материалы можно из средств гранта (например, приобретать щебень, бетон, асфальт, оплачивать работу кранов и т.д.), - поясняют на сайте ТОСа суть работы этого объединения жителей.

Напомним, по инициативе ТОСа "Охмыльцево" в микрорайоне обустроят зеленую зону в рамках губернаторского проекта "Народный бюджет". Для создания парка был выбран участок земли за домами 24а и 26а на Окружном шоссе. В феврале активисты ТОСа «Охмыльцево» и жители района встречались с застройщиками строящегося детсада "Капелька" на улице Возрождения и обсудили его дизайн. 

Любой желающий может связаться с активистами ТОСа на сайте в разделе "Написать нам". 

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

 

Тэги: ТОСы
Сюжет: ТОСы в Вологде
Скриншот с сайта ТОСа.

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