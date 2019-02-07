Жители Охмыльцево участвуют в разработке дизайна нового детского сада

07.02.2019 [Общество]
Жители Охмыльцево участвуют в разработке дизайна нового детского сада

В микрорайоне Охмыльцево в Вологде продолжается строительство детского садика №117 «Капелька» на улице Возрождения. За возведением здания следят жители окрестных домов, ведь в новостройках живет много молодых семей с детьми. Им важно, чтобы садик был в шаговой доступности. Всего туда должны пойти 350 ребят.

2 февраля активисты ТОСа «Охмыльцево» и жители района встретились с застройщиками и обсудили дизайн садика. Строители рассказали на встрече, где и что будет находиться в новом дошкольном учреждении. В нем планируется создать15 групп, в каждой из которых традиционно будут размещены игровая, спальня, санузел и раздевалка. Стены в группах при обсуждении дизайна было решено оставить в спокойных тонах.

«Все должно быть очень спокойно, потому что сад – это место, где детям должно быть комфортно как дома. У нас есть идеи по поводу дизайна, есть готовые проекты, на которые мы ориентируемся. Время для фантазии еще есть», - рассказала представитель совета дома на Окружном шоссе, 26а, Елена Насирова.

В разработке дизайна садика активное участие приняла депутат городской думы города Вологды Елена Земчихина. По ее словам, такой опыт она получила впервые.

«Строящийся сад на улице Возрождения будет современным и именно таким, каким его себе представляют будущие педагоги и родители будущих воспитанников. Первый этаж, для малышей, в спокойных тонах, ничего раздражающего - новичкам и так непросто. Второй этаж - знание и сохранение природы и экологии. Третий этаж - изучение профессий. Мне как маме такой подход показался полезным. Но мы ещё подумаем», -отозвалась о встрече депутат гордумы.

Кстати, свое название садик получил благодаря жителям Охмыльцево - это была их идея назвать дошкольное учреждение «Капелька». Недавно в микрорайоне был организован свой ТОС. Новое территориальное общественное самоуправление «Охмыльцево» уже включили в проект «Народный бюджет». Ему выделено 500 тысяч рублей, местные жители решают, куда направить деньги. Среди вариантов - создание сквера и устройство стадиона.

Проекты "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Сюжет: ТОСы в Вологде
Фото со страницы депутата Елены Земчихинов

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