В микрорайоне Охмыльцево появится зеленая зона

Администрация города Вологды внесла изменения в генплан Вологды, чтобы в микрорайоне Охмыльцево была обустроена зеленая зона. Инициаторами создания парка выступили активисты ТОСа "Охмыльцево" в рамках губернаторского проекта "Народный бюджет".

Поучастовать в этом проекте новому территориальному самоуправлению "Охмыльцево" предложил в начале февраля мэр Вологды Сергей Воропанов. ТОСу могут выделить 500 тысяч рублей на реализацию любой идеи, которую поддержат местные жители. Большинство людей, проживающих в микрорайоне, высказались за озеленение Охмыльцево.

Однако, согласно положению "Народного бюджета", территория для реализации идеи должна быть муниципальной.

- Инициативной группой нашего микрорайона для создания парка был выбран участок земли за домами 24а и 26а Окружное шоссе, направлено официальное письмо в администрацию города с просьбой внести изменения в генплан, которое было рассмотрено положительно в короткие сроки. Делегаты проголосовали за создание "Зелёной зоны" единогласно. Данный участок земли рядом с домами №№ 24а, 26а на Окружном шоссе перейдет из категории «Под строительство» в разряд «Зеленые зоны». А это значит, у нас будет свой "Зелёный остров", а не очередное здание, - рассказали активисты ТОСа "Охмыльцево".

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.