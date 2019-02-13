В микрорайоне Охмыльцево появится зеленая зона

13.02.2019 [Общество]

Администрация города Вологды внесла изменения в генплан Вологды, чтобы в микрорайоне Охмыльцево была обустроена зеленая зона. Инициаторами создания парка выступили активисты ТОСа "Охмыльцево" в рамках губернаторского проекта "Народный бюджет".

Поучастовать в этом проекте новому территориальному самоуправлению "Охмыльцево" предложил в начале февраля мэр Вологды Сергей Воропанов. ТОСу могут выделить 500 тысяч рублей на реализацию любой идеи, которую поддержат местные жители. Большинство людей, проживающих в микрорайоне, высказались за озеленение Охмыльцево.

Однако, согласно положению "Народного бюджета", территория для реализации идеи должна быть муниципальной.

- Инициативной группой нашего микрорайона для создания парка был выбран участок земли за домами 24а и 26а Окружное шоссе, направлено официальное письмо в администрацию города с просьбой внести изменения в генплан, которое было рассмотрено положительно в короткие сроки. Делегаты проголосовали за создание "Зелёной зоны" единогласно. Данный участок земли рядом с домами №№ 24а, 26а на Окружном шоссе перейдет из категории «Под строительство» в разряд «Зеленые зоны». А это значит, у нас будет свой "Зелёный остров", а не очередное здание, - рассказали активисты ТОСа "Охмыльцево".

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: зеленые зоны
Сюжет: ТОСы в Вологде
Фото из группы ТОСа "Охмыльцево".

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

23% жителей Великого Устюга, у которых выявили рак в 2018 году, умерли в том же году
Начальница отдела в вологодском «СОГАЗе» незаконно за счет фирмы вставила себе зубы
Архитектор Надежда Снигирева рассказала Путину о том, что городскую набережную в Вологде заливают в бетон
«Разберемся с мусором»: возят ли в Вологодскую область московский мусор?
Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост
В Вологде сносят исторический дом на Зосимовской, 41
В Вологодской области собирают подписи против повышения платы за вывоз мусора
В квартире в Вологде обнаружили трупы отца и сына, умерших несколько месяцев назад
Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?
В Вологде приставы арестовали помещения фирмы депутата Гордумы Татьяны Соколовой
13.02.2019 [Происшествия]

В Череповце сосулька упала на голову школьницы: девочка потеряла сознание

1076
1
12.02.2019 [Общество]

За несколько лет в Вологде планируют потратить 40 млн рублей на новогодние украшения города

1093
1
12.02.2019 [БлогоVO]

«Два» за глумление над жителями своего города

2807
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологда-Чеваката» обыграла «Ставропольчанку»
В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?
На «мусорном» митинге в Вологде выступят против вывоза отходов на полигон в Пасынково из других районов области
В Череповце пройдут бесплатные фотовыставка и лекция о японской деревне Аинокура
В микрорайоне Охмыльцево появится зеленая зона
В Череповце отделались штрафом еще два организатора сети игорных клубов
Денис Вороненков, Станислав Кондрашов и дело ЗАО «Трест Мосхимпрод»
 


13.02.2019 [Политика]

В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?

1520
0
13.02.2019 [БлогоVO]

Как и следовало ожидать, у наших властей, как говорится, "пригорело"

1513
0
13.02.2019 [Обзор Прессы]

Новый нос Олегу вырастили на руке. Как семья, индийские врачи и незнакомые люди помогли победить редкую опухоль

494
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика