Жители микрорайонов Охмыльцево и ПЗ в Вологде вместе встретили Масленицу

09.03.2019 [Общество]

Жители микрорайонов Охмыльцево и ПЗ сегодня вместе встречали Масленицу. Праздник прошел возле дома №8а на улице Псковской, а организовать его помогли ТОСы  "Охмыльцево" и "Псковский".

Многие вологжане пришли всей семьей, кто-то вместе с бабушками и дедушками. Детей и взрослых развлекали Скоморох, Маши и медведь, плясавший веселую кадриль.

Масленичные гуляния начались с соревнований по выпеканию блинов разных форм и размеров. Медведь «возглавил» команду мальчиков, и сначала они «вырвались» вперед. Но вскоре команда девочек во главе с Машей сравняла счет, приготовив вологодский кружевной блин.

Блинами с разными начинками и горячим чаем угощались прямо во дворе. вкусное лакомство можно было получить за жетоны, которые выдавали участникам конкурсов. Например,  участники праздника мерялись силой, поднимая гирю – к слову, эти соревнования привлекли не только мальчишек, но и девочек.

Силу малышей измеряли с помощью перетягивания каната, им помогали мамы, а потом все вместе запрягали лошадей и катались.

Кроме этого, активисты ТОСов приготовили для гостей праздника конкурсные станции и красивую фотозону с баранками и платками. На станциях можно было попробовать забить гвоздь в полено, достать без помощи рук конфету из муки, побороться на мешках, покататься на лыжах, поперетягивать канат.

Масленичные гуляния прошли сегодня еще в нескольких микрорайонах города, где их организовали ТОСы. 10 марта праздничные мероприятия продолжатся, программу праздников можно найти в нашей новости про Масленицу.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: масленица
Сюжет: ТОСы в Вологде
Фото: Newsvo

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