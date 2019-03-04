Масленица в Вологде: шоу резчиков по льду, квесты и праздники в микрорайонах

10 марта в Вологде на Кремлевской площади и в Кремлевском саду пройдут праздничный концерт, масленичные забавы и квесты. Всего будет организовано пять площадок - «Вологодская Масленица», «Детская Масленица», «Игровая-потешная Масленица» и «Прощай, Масленица!». Кроме того, масленичные гуляния будут организованы в микрорайонах на территориях ТОСов.

Интерактивные площадки будут работать с 11 часов в течение всего дня. В 12.00 начнется концертная программа с участием заслуженного артиста России Валерия Семина и Государственного ансамбля песни и танца «Русский Север».

В 14.00 на аллее Кремлевского сада вологодские мастера покажут шоу резчиков по льду.

- На глазах зрителей изо льда они выпилят стол, на котором стоит самовар и тарелка со стопкой блинов, табурет с сидящим на нем котом, а также двух скоморохов в человеческий рост. Вместо лиц у них будет пустое пространство, то есть это своего рода тантамарески для интересных фото. Мы надеемся, что этот необычный арт-объект станет фотозоной не только на масленичные гулянья. Он будет стоять на аллее, пока не растает, - рассказала руководитель дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды Галина Цыпкус.

На Кремлевской площади в 11.00 откроется «Ресторанный дворик», где повара пяти городских ресторанов представят различные виды блинов и проведут для вологжан бесплатные мастер-классы. Также пройдет конкурс семейных рецептов «Блин-ринг» по приготовлению блинов с начинками.

- На специальном помосте будут установлены индукционные плиты, а конкурсантам выделят все необходимое для блинного теста: молоко, масло, муку, яйца. Оценивать результат будет жюри, продегустировать блины смогут и зрители кулинарного шоу, - рассказали в администрации города.

В Кремлевском саду с 11.00 начнет работу площадка «Игровая-потешная Масленица». Гости праздника могут поучаствовать в «Масленичном квесте» - им предстоит вспомнить интересные факты о Вологде и Масленице. Здесь же будет установлен веревочный парк, организованы интерактивные программы. Детей ждет масленичный костер и народные игры, а любителей народных забав - традиционные масленичные конкурсы «Призовой столб» и «Бои на топорах и мечах».

Также в Кремлевском парке будет работать исторический клуб «Исток». Завершится праздник музыкальной сказкой «Ты прощай, наша Масленица» под оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» на берегу реки Вологды.

Как пояснили в администрации города, организовать праздник помогли бизнесмены.

- В том числе на средства представителей бизнес-сообщества будет в этом году сделана сама кукла Масленицы высотой 15 метров. Чучело будет установлено на берегу реки со стороны Заречья. Его символическое сожжение пройдет в 14.00, - пояснила начальник управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова.

Программу праздника в центре и микрорайонах города, где праздничные мероприятия для жителей организовали 17 ТОСов, смотрите в галерее.