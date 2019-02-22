В Вологде прокуратура обнаружила нарушения при вывозе мусора по нескольким адресам

Прокуратура Вологды обнаружила нарушения в работе регионального оператора по обращению с ТКО "Аквалайн": в январе от нескольких домов на протяжении длительного времени не вывозился мусор.

- В ходе проверки при обследовании контейнерных площадок, расположенных на территории города, установлено, что на протяжении нескольких дней в январе 2019 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не осуществлял своевременный сбор и вывоз отходов по адресам: ул. Герцена, д.61, Советский проспект, д. 116 и 116 «а» ул. Машиностроительная, д. 12, Тополевый пер., д.19 ул. Пугачева, д.74 ГСК-1 Дальний, по ул. Дальняя г. Вологды, - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что бездействие регионального оператора повлекло нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги в необходимых объемах.

В адрес директора регионального оператора прокуратура 25 января внесла представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Кроме того, материалы проверки были направлены контролирующие органы для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности виновных лиц.

В январе аналогичное нарушение было зафиксировано прокуратурой у дома 74 на улице Предтеченской. Такие же претензии были и к регоператору "Чистый след" в Череповце.

Напомним, прокуратура Вологодской области принимает жалобы на проблемы с вывозом мусора и незаконные свалки на своем сайте.