Прокуратура Вологды нашла нарушения в работе регионального оператора по обращению с мусором

Прокуратура Вологды нашла нарушения в работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, в областной столице это «Аквалайн».

Из контейнеров у дома на Пречистенской набережной несколько дней в новогодние празднимки не вывозился мусор. По данным Newsvo, речь идет об элитной многоэтажке под номером 74.

- В ходе проверки установлено, что контейнерная площадка многоквартирного дома, расположенного в центральной части города, оборудована тремя контейнерам для накопления твердых коммунальных отходов. На протяжении нескольких дней в январе 2019 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами не осуществлял своевременный сбор и вывоз отходов собственников жилого дома, расположенного в указанном населенном пункте, - говорится в сообщении городской прокуратуры.

В итоге контейнеры оказались переполнены твердыми коммунальными отходами, а территория, прилегающая к контейнерам, захламлена мусором.

- Бездействие регионального оператора повлекло нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги в необходимых объемах, соответствующих нормативному уровню, на благоприятную окружающую среду, что недопустимо, - отмечают в прокуратуре.

В адрес директора регионального оператора прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле ведомства.