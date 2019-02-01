Природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в работе регионального оператора «Чистый след»

Череповецкая природоохранная прокуратура после публикаций в СМИ о завалах мусора на контейнерных площадках в Череповце провела проверку работы регионального оператора.

С 1 января на территории города Череповца и Череповецкого муниципального района мусор вывозит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый След».

- Установлено, что с момента начала осуществления такой деятельности региональный оператор должным образом не реализовывал полномочия вы вывозу отходов с мест временного накопления отходов, в результате чего на местах временного накопления отходов образовались стихийные захламления. Кроме того, установлено, что в отдельных поселениях Череповецкого муниципального района вывоз твердых коммунальных отходов с мест их временного накопления не производился более 7 дней, - сообщает Череповецкая природоохранная прокуратура.

В адрес регионального оператора внесено представление об устранении нарушений закона.