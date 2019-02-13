Вологодские дольщики через суд требуют признать страховую компанию «Респект» банкротом

13.02.2019 [Общество]

Вологодские дольщики подали в арбитражный суд Рязанской области иски о признании страховой компании «Респект» банкротом (ред. - фирма зарегистрирована в Рязани). Приняты к рассмотрению как минимум 15 исков от разных физлиц, сумма долга страховщиков перед которыми – от 1 до 2 млн рублей. Это задолженность по страховым выплатам.

Обоснованность заявлений суд определит 21 февраля, следует из записи в картотеке арбитражных дел.

Как ранее сообщал Newsvo, в декабре 2018 года Центробанк исключил страховую компанию «Респект» из списка фирм, которые имеют право страховать ответственность застройщиков перед дольщиками. А генеральный директор страховой компании «Респект» Александр Артамонов подозревается в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ было возбуждено в июле 2018 года.

Напомним, страховая компания «Респект» не торопится выплачивать компенсации дольщикам вологодской «Стройиндустрии», так как считает, что застройщик ввел компанию в заблуждение. В отношении руководителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова возбуждено уголовное дело, а, значит, по мнению страховщиков, банкротство не является страховым случаем. Фирма еще осенью 2017 года предъявила иск к ООО «Стройиндустрия» о признании договора страхования недействительным. В удовлетворении исковых требований «Респекту» было отказано.

По данным прокуратуры Вологодской области, в настоящий момент около 60 вологодских дольщиков «Стройиндустрии» через суд уже получили страховые выплаты от «Респекта» на сумму более 87 млн рублей. Однако не все решения судов исполняются, и страховщики не торопятся выплачивать деньги.

Тэги: дольщики, банкротство
Сюжет: обманутые дольщики

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