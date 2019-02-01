Бывшие топ-менеджеры «МРСК Северо-Запада» получали многомилионные откаты от вологодских компаний

Бывшим топ-менеджерам ПАО «МРСК Северо-Запада» и его филиала «Комиэнерго» вменяют получение «откатов» на 50 млн рублей. Об этом заявил прокурор Коми Сергей Бажутов, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на «Интерфакс».

«При этом только два подкупа совершены представителями коммерческих организаций из Коми, а в остальных пяти случаях вознаграждения передавались от имени юридических лиц, зарегистрированных в Кировской, Вологодской и Тюменской областях», — пояснил Бажутов.

Ранее генеральному директору «МРСК Северо-Запада» Александру Летягину был продлен срок ареста. Помимо коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ) ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290, ч. 6 УК). При этом арест не стал поводом для работодателя Летягина, госкорпорации «Россети», отправить его в отставку.

По версии Следственного комитета России, энергетики получали откаты от бизнес-структур за содействие в заключении контрактов, беспрепятственную приемку и оплату работ.

При получении незаконных вознаграждений энергетики соблюдали строгие правила конспирации — в частности, прибегали к шифрованию своих разговоров. Так, перечисление откатов они называли "домашним заданием". "Когда бизнесмены вовремя не выделяли им оговоренные денежные средства, которые затем следствие квалифицировало как коммерческий подкуп, фигуранты дела звонили партнерам и говорили, что те не выполняют домашнее задание в срок",— рассказывал источник "КоммерсантЪ", знакомый с ходом расследования (см. "Ъ" от 16.05.2018).

Напомним, ПАО «МРСК Северо-Запада» исполняло обязанности поставщика электроэнергии в Вологодской области с апреля по декабрь 2018 года. Александр Летягин тогда рассказал, что весь персонал «Вологдаэнергосбыта» переходит на работу в МРСК. Вскоре у некоторых потребителей возникли проблемы с возвратом денег, заплаченных не на тот счет.

В мае 2017 года «КоммерсантЪ» собщал, что МРСК Северо-Запада банкротит "Вологдаэнергосбыт". Соответствующее заявление было подано в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики — по месту регистрации "Вологдаэнергосбыта". Однако долги были погашены, и МРСК отозвала свой иск.