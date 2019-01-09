Чиновников Белозерского района снова обязали провести рекультивацию незаконной свалки отходов

Власти Белозерского района уже второй год не решают вопрос с ликвидацией несанкционированной свалки мусора около Белозерска. Newsvo писал о ней летом 2017 года, но свалку до сих не ликвидировали.

В декабре 2018 года Череповецкая природоохранная прокуратура оштрафовала за это нарушение на 50 тысяч рублей заместителя главы администрации Белозерского района Василия Шарова.

Администрация Белозерского района проигнорировала требование прокуратуры о рекультивации свалки. В итоге Череповецкая природоохранная прокуратура обратилась в суд.

Напомним, на месте незаконной свалки раньше располагался полигон ТБО. Однако сейчас там находятся огромные горы мусора, из-за чего нарушаются экологические нормы. Как ранее сообщал Newsvo, в 2015 году ООО «Вторресурсы» получило земельный участок 1,7 Га в аренду на 20 лет за 844, 05 рубля в год и возложило проведение организационно-технических и технологических мероприятий на земельном участке на ООО «Вторресурсы Белозерск» (директор и учредитель – Ольга Долотова), заключив агентский договор.

После заключения договора аренды эта свалка стала беспокоить местное население, поскольку она наносила ущерб экологии. Прокуратура в 2017 году установила ряд нарушений со стороны должностных лиц ООО «Вторресурсы» и ООО «Вторресурсы Белозерск». Оказалось, что место под отходы было занято фирмами самовольно, а мусор хранился с нарушением норм. В итоге мусор туда свозить запретили, а местную администрацию обязали рекультивировать участок. Однако это требование выполнено не было.

27 декабря Белозерский районный суд обязал чиновников провести рекультивацию земельного участка, на котором расположена несанкционированная свалка отходов, разработав для этого проект.

К слову, с этого года плата за вывоз мусора в городах Вологодской области составляет 140 рублей с человека.

Справка

Рекультивация — комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось.