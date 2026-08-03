Назван новый главный тренер «Чевакаты»

Источник фото: БК «Чеваката» баскетбол

Виктор Усков имеет звание мастера спорта международного класса

Тренерский штаб «Чевакаты» назвал нового главного тренера команды. Им стал Виктор Усов – который с 2024 года работал в Центре игровых видов спорта Тулы, был главным тренером мужской команды, выступавшей в Детско-юношеской баскетбольной лиге.

«До этого возглавлял тренерский штаб баскетбольного клуба Университет в Сургуте, был помощником главного тренера в клубе «Барсы Атырау», с которым стал серебряным призером Кубка и Чемпионата Казахстана; главным тренером тульского «Арсенала» - с этим клубом стал победителем Евразийской баскетбольной лиги», - говорится в сообщении вологодского клуба в соцсетях.

В качестве игрока Виктор Усков выиграл Суперлигу и взял серебро Кубка России со «Спартаком - Приморье» из Владивостока, стал серебряным призером национального чемпионата Беларуси, двукратным победителем Всемирных Панармянских Игр в составе команды России, выступал за юниорские сборные нашей страны.