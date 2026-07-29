Источник фото: БК "Чеваката"

Два игрока «Чевакаты» продолжат свою карьеру в Сибири. Легкий форвард

Кристина Бакаева провела в «Чевакате» два сезона и записала на свой счет третье чемпионство в Суперлиге. Кроме этого, вместе с командой она дважды выиграла регулярку, стала победительницей Кубка Берлина и бронзовым призером этого турнира.

Лидия Малахова - воспитанница вологодского баскетбола. В прошедшем сезоне она дебютировала в Премьер-лиге в составе новосибирского «Динамо», приняв участие в 33 матчах со средней статистикой 6,3 очка и 3,4 подбора за 16 минут на площадке.