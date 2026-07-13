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Вологодская спортсменка стала победительницей недельного стритбольного марафона

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
баскетбол

Турнир завершился в Китае


Баскетболистка вологодской «Чевакаты» Света Розанова помогла сборной России завоевать путевку на Кубок мира U23 по баскетболу 3х3. Почти недельный стритбольный марафон завершился в Китае.

Российские баскетболистки по общей сумме набранных очков финишировали первыми.

Кубок мира пройдет в Китае в сентябре, однако смогут ли женская и мужская сборные России сыграть на этом турнире, будет зависеть от решения ФИБА.

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