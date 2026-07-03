Источник фото: БК «Чеваката»

Новый сезон станет третьим для легкого форварда

Александра Беспалова продлила контракт с «Чевакатой» ещё на один год. Сезон 2026/27 станет уже третьим для 20-летней баскетболистки в составе «пчёл».

Вместе с командой Александра стала чемпионкой Суперлиги, обладательницей Кубка Берлина и бронзовым призером этого турнира, дважды выиграла регулярный чемпионат.

Баскетболистку очень любят болельщики за целеустремленность и неуступчивость на площадке, за доброту, искренность и открытость вне паркета.