Александра Беспалова продлила контракт с «Чевакатой» ещё на один год
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Источник фото: БК «Чеваката»
Новый сезон станет третьим для легкого форварда
Александра Беспалова продлила контракт с «Чевакатой» ещё на один год. Сезон 2026/27 станет уже третьим для 20-летней баскетболистки в составе «пчёл».
Вместе с командой Александра стала чемпионкой Суперлиги, обладательницей Кубка Берлина и бронзовым призером этого турнира, дважды выиграла регулярный чемпионат.
Баскетболистку очень любят болельщики за целеустремленность и неуступчивость на площадке, за доброту, искренность и открытость вне паркета.