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Александра Беспалова продлила контракт с «Чевакатой» ещё на один год

Опубликовано
Николай Лукичев
корреспондент
«Вологда-Чеваката» баскетбол

Источник фото: БК «Чеваката»

Новый сезон станет третьим для легкого форварда


Александра Беспалова продлила контракт с «Чевакатой» ещё на один год. Сезон 2026/27 станет уже третьим для 20-летней баскетболистки в составе «пчёл».
Вместе с командой Александра стала чемпионкой Суперлиги, обладательницей Кубка Берлина и бронзовым призером этого турнира, дважды выиграла регулярный чемпионат.

Баскетболистку очень любят болельщики за целеустремленность и неуступчивость на площадке, за доброту, искренность и открытость вне паркета.

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