В «Чевакату» возвращается атакующий защитник

Источник фото: БК «Чеваката» баскетбол

В минувшем сезоне Анастасия Купликова выступала за «Владимирских львиц»

Анастасия Купликова, выступавшая в «Вологде-Чевакате» в сезоне 2024/25, вновь возвращается в вологодский клуб.

Вологжанам она запомнилась как талантливый, целеустремленный и старательный игрок, как улыбчивая и очень симпатичная девушка.

Прошедший сезон Анастасия провела в составе «Владимирских Львиц-ВлГУ» на позиции атакующего защитника и стала победительницей Кубка Берлина и бронзовым призером Суперлиги.

Ее показатели в чемпионате - 4 очка, 3,4 подборов, 1,6 результативных передач за 13 минут 41 секунду на площадке в среднем за игру.