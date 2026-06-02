В «Чевакату» пришла легкий форвард Юлия Белая

Николай Лукичев
корреспондент
Источник фото: БК «Чеваката»

Юлия в сезоне 2025-2026 выступала за «Владимирских Львиц»


Юлия Белая пополнила состав «Вологды-Чевакаты». Легкий форвард имеет опыт игры в Премьер-лиге, выступая за команды красноярский «Енисей» и оренбургскую «Надежду», в составе которой дважды стала бронзовым призером Кубка России; с «Нефтяником» взяла серебро Суперлиги.

В сезоне 2025-2026 выступала за «Владимирских Львиц», выиграла Кубок Берлина, который, напомним, проходил в Вологде.

Показатели в прошлом сезоне - 7,4 очка, 3,5 подборов, 0,75 результативных передач и 0,7 перехватов за почти 16 минут на площадке в среднем за игру.

