«Чевакату» покинула «нулевой» номер
За команду Есения играла пять лет
Баскетбольную «Чевакату» покинула Есения Магжанова, которая в последнее время играла под «нулевым» номером.
«Сеня была в команде пять лет, за которые стала одним из самых любимых игроков наших болельщиков, при том, что сама все это время остается невероятно скромной и непубличной. Полюбили в Вологде и ее Маму, и младшую сестренку, которые всегда болели за «пчел» на трибунах в Казани и приезжали на важные игры в Вологду; узнали, что и брат Есении тоже играет в баскетбол», - говорится в сообщении команды.
Есения Магжанова в составе «Чевакаты» стала серебряным призером Суперлиги, победительницей Кубка Берлина и бронзовым призером этого мини-турнира, дважды - победительницей регулярки и чемпионкой Суперлиги. Спортсменка входила в символическую пятерку чемпионата.