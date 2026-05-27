«Чевакату» усилили новым тяжелым форвардом

Александр Черняткин
«Вологда-Чеваката» баскетбол

Источник фото: БК «Чеваката»

Команда продолжает готовиться к новому сезону


Вологодская баскетбольная команда «Чеваката» подписала контракт с Александрой Чижевской, которая начинала прошедший сезон в составе «Ростова ЮФУ», который выступает в Высшей лиге.

«Александра выходила на паркет в 20 матчах, набирая по 15,8 очков, 6,2 подборов, 3,4 результативных передач и 2,3 перехватов за 35 минут 16 секунд на площадке в среднем за игру», - говорится в сообщении команды в соцсетях.

Также Александра играла за «Ставропольчанку» и «Каспий» из Казахстана. Амплуа спортсменки – тяжелый форвард.

В свою очередь команду покидает Снежана Монахова, которая выступала за команду с октября прошлого года.

