Баскетболистки «Чевакаты» вошли в расширенный состав сборной России

Источник фото: БК «Чеваката» баскетбол

В сборные команды вызваны Светлана Розанова и новичок команды Мария Седякина


Две баскетболистки «Вологда-Чевакаты» попали в расширенный состав сборных России.

Атакующий защитник Светлана Розанова вызвана в сборную России по баскетболу 3x3 для подготовки к Лиге наций ФИБА.

Просмотровый сбор команды под руководством старшего тренера Алины Ефременко пройдет в Новогорске с 16 июня по 4 июля.
Всего в списке - 10 кандидаток на попадание в основной состав команды.

Лига наций ФИБА 3x3 пройдет в Малайзии 22–28 июля и Китае — 12–18 августа.

Ещё одна «пчёлка» попала на карандаш главного тренера уже основной команды. Новичок «Чевакаты» Мария Седякина - в расширенном составе национальной сборной России.

Команда под руководством главного тренера Александра Ковалева соберется в Новогорске 23 июня, а 25 числа отправится в Сочи, где на базе «Юг спорт» будет тренироваться до 11 июля.

