Баскетболистки «Чевакаты» вошли в расширенный состав сборной России
В сборные команды вызваны Светлана Розанова и новичок команды Мария Седякина
Две баскетболистки «Вологда-Чевакаты» попали в расширенный состав сборных России.
Атакующий защитник Светлана Розанова вызвана в сборную России по баскетболу 3x3 для подготовки к Лиге наций ФИБА.
Просмотровый сбор команды под руководством старшего тренера Алины Ефременко пройдет в Новогорске с 16 июня по 4 июля.
Всего в списке - 10 кандидаток на попадание в основной состав команды.
Лига наций ФИБА 3x3 пройдет в Малайзии 22–28 июля и Китае — 12–18 августа.
Ещё одна «пчёлка» попала на карандаш главного тренера уже основной команды. Новичок «Чевакаты» Мария Седякина - в расширенном составе национальной сборной России.
Команда под руководством главного тренера Александра Ковалева соберется в Новогорске 23 июня, а 25 числа отправится в Сочи, где на базе «Юг спорт» будет тренироваться до 11 июля.