Последний представитель тренерского штаба «Чевакаты» покидает команду

Источник фото: БК «Чеваката»

Клубу в новом сезоне предстоит полностью обновить тренерский штаб

Баскетбольную команду «Чеваката» покидает помощник главного тренера Тариэл Папашвили. Он ушел вслед за главным тренером Владаном Главиничем и помощником Урошем Цветичем.

«Мой третий сезон в Чевакате подошел к концу. И это мой крайний сезон в клубе. Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за возможность и доверие. Горжусь, что стал частью богатой истории клуба», - цитирует Папашвили пресс-центр «Чевакаты».

За три сезона работы в клубе Тариэл Папашвили внес свой вклад в победу команды в Кубке Берлина и бронзу мини-турнира. Также Тариэл был помощником главного тренера, когда команда одержала две победы в регулярном чемпионате и золото Суперлиги сезона 2024-2025 годов.