Чемпионка Суперлиги пополнит состав вологодской «Чевакаты»

Мария Седякина стала первым новичком этого межсезонья


Чемпионка Суперлиги в составе курского «Динамо Фарм» переходит в вологодскую «Чевакату».

Мария Седякина стала первым новичком этого межсезонья, кто пополнил состав баскетбольного клуба «Чеваката».

Прошедший сезон 22-летняя разыгрывающая провела в клубе курского «Динамо», с которым завоевала золотые медали Суперлиги.

Ее показатели - 9,5 очков, 5,5 подборов, 3,9 результативных передач и 2,3 перехватов за 26 минут на паркете в среднем за игру.
До этого в течение трех сезонов Мария выступала за УГМК-Юниор.

