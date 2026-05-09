Чемпионка Суперлиги пополнит состав вологодской «Чевакаты»

Мария Седякина стала первым новичком этого межсезонья

Чемпионка Суперлиги в составе курского «Динамо Фарм» переходит в вологодскую «Чевакату».

Прошедший сезон 22-летняя разыгрывающая провела в клубе курского «Динамо», с которым завоевала золотые медали Суперлиги.

Ее показатели - 9,5 очков, 5,5 подборов, 3,9 результативных передач и 2,3 перехватов за 26 минут на паркете в среднем за игру.

До этого в течение трех сезонов Мария выступала за УГМК-Юниор.