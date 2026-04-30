«Чеваката» осталась без главного тренера

Команду покинул Владан Главинич

Главный тренер «Чевакаты» Владан Главинич уходит из команды. Об этом сообщает группа в своих соцсетях.

Владан Главинич был главным тренером «Чевакаты» на протяжении двух сезонов. Под его руководством «пчелы» выиграли Суперлигу в сезоне 2024-2025, взяли Кубок Берлина, бронзу этого мини-турнира, дважды стали первыми в регулярном чемпионате.

Сам Главинич пояснил, что сейчас его приоритет – это семья.