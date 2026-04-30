«Чеваката» осталась без главного тренера
Главный тренер «Чевакаты» Владан Главинич уходит из команды. Об этом сообщает группа в своих соцсетях.
Владан Главинич был главным тренером «Чевакаты» на протяжении двух сезонов. Под его руководством «пчелы» выиграли Суперлигу в сезоне 2024-2025, взяли Кубок Берлина, бронзу этого мини-турнира, дважды стали первыми в регулярном чемпионате.
Сам Главинич пояснил, что сейчас его приоритет – это семья.
«Я увожу с собой из Вологды поддержку, уважение, доверие, любовь и многое другое от руководства, от болельщиков, игроков и от каждого, кого я встретил в России. Надеюсь, что смог ответить вам тем же. Сейчас мой приоритет - семья и время, проведенное с ней, но «Чеваката» - мой приоритет в баскетбольных воспоминаниях, потому что я никогда больше не встречу лучшее руководство, лучших болельщиков, и у меня никогда больше не будет команды, которой я смогу сказать: «Я вас люблю!», - прокомментировал уход Главинич.