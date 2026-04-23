«Чеваката» разгромно пролетела мимо бронзы плей-офф

Во втором матче за бронзу команда проиграла «Владимирским львицам» все четыре четверти

Вологодская «Чеваката» с разгромным счетом проиграла битву за третье место плей-офф суперлиги. Второй матч за третье место плей-офф с «Владимирскими львицами» прошел сегодня во Владимире.

Хозяйки паркета не оставили «пчелам» ни малейшего шанса на победу. Достаточно сказать, что вологжанки проиграли все четыре четверти – 15:24, 20:34, 10:19 и 12:21. Общий счет встречи – 57:98. Напомним, первую игру за бронзу вологжанки проиграли со счетом 49:68.

«Владимирские львицы» забрали бронзу плей-офф, а «Чеваката» этот сезон завершила без медалей.