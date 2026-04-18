«Чеваката» проиграла первый матч за бронзу плей-офф Суперлиги

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» сегодня с большим счетом проиграли первый матч за бронзовые медали плей-офф Суперлиги. Разница в счете в игре с «Владимирскими львицами» составила почти 20 очков – 49:68.

Вторая игра пройдет во Владимире. В случае второго поражения команда лишится медалей плей-офф. Если вторая игра будет выиграна, тогда предстоит решающая битва, которая запланирована в Вологде на 28 апреля.